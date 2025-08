Mering will seine Serie gegen Absteiger Erkheim ausbauen

Die Bezirksligisten SV Mering und BC Rinnenthal fuhren am vergangenen Wochenende beide mit drei Punkten nach Hause. Der MSV überzeugte erneut mit Spielfreude, Treffsicherheit und einer stabilen Defensive, während der BCR nach einem torlosen Unentschieden am ersten Spieltag den ersten Dreier der Saison feiern konnte. Nun steht in der Liga die erste Englische Woche der noch jungen Saison an und beide Mannschaften wollen am liebsten erneut dreifach punkten.

Sowohl die Defensive als auch die Offensive in Topform beim SV Mering

In einer spielerisch ansehnlichen Partie schlug der MSV den TSV Bobingen zuletzt deutlich mit 4:0 und bestätigte seine starke Frühform. Somit grüßen die Meringer nach zwei Spieltagen mit einer Tordifferenz von 8:0 von der Tabellenspitze, das Selbstvertrauen ist dementsprechend groß. Die Neuzugänge konnten sich schnell an den Spielstil von Spielertrainer Thilo Wilke anpassen. Besonders Simon Gail sticht mit seiner Regionalliga-Erfahrung und seiner Torgefahr (drei Treffer in zwei Spielen) heraus. „Wir sind sehr froh, dass wir Simon haben“, lobt Wilke. „Über seine Qualitäten brauchen wir nicht reden. Erfolg ist aber immer ein Produkt der ganzen Mannschaft.“

Am Mittwochabend um 18.30 Uhr empfängt der MSV den Landesliga-Absteiger TV Erkheim. Die Erkheimer mussten nach einer Saison zum Vergessen den Weg in die Bezirksliga antreten und haben bislang einen Punkt gesammelt. „Ich kenne Erkheim noch aus meiner Zeit in Kempten. Es ist eine sehr unangenehme und robuste Mannschaft mit einigen Unterschiedsspielern. Es wird keine leichte Aufgabe“, erinnert sich Wilke an den nächsten Gegner zurück.

Die nächste Rechnung aus der vergangenen Saison zu begleichen

Der BC Rinnenthal legte mit vier Punkten aus zwei Spielen ebenfalls einen guten Start hin. Ausgerechnet den FC Horgau, gegen den sich der BCR in der vergangenen Saison besonders schwertat (zwei Niederlagen), konnte man am vergangenen Sonntagnachmittag mit 2:1 schlagen.

Parallel zum MSV empfängt der BCR nun den VfR Neuburg. Auch gegen diesen Gegner sieht die jüngere Bilanz der Rinnenthaler nicht gut aus: In beiden Partien der vergangenen Saison unterlag der BCR den Neuburgern mit 2:4. Nun bietet sich die Gelegenheit, vor den eigenen Zuschauern die nächste Rechnung zu begleichen. Auch der VfR Neuburg erwischte mit ebenfalls vier Punkten einen guten Saisonstart, spielte jedoch in beiden Duellen gegen einen Aufsteiger. Besonders Acht muss die Hintermannschaft von Rinnenthal auf den 19-jährigen Ferdinand Fischer-Stabauer geben, der in den ersten beiden Spielen auf beachtliche vier Treffer kommt.

„Neuburg schätze ich eher im oberen Tabellendrittel ein, weshalb eine gute Mannschaft nach Rinnenthal kommen wird. Wir haben wieder etwas gutzumachen und versuchen, was Zählbares zuhause zu behalten“, verrät Spielertrainer Manuel Utz, der mit seinem Treffer gegen Horgau seine Mannschaft zu den drei Punkten schoss.