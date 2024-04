Tattoo-Messe findet am 20. und 21. April in Friedberg statt

Diese Veranstaltung geht unter die Haut: Die Tattoo-Convention 2024 in der Max-Kreitmayr-Halle findet am 20. und 21. April statt. 150 Tätowierer sind vertreten.

Knast-Image? Jugendsünde? Derlei Klischees über Tätowierungen gelten mittlerweile als veraltet. Längst sind Tattoos ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Wer sich Körperkunst auf der eigenen Haut verewigen lässt, ist in bester Gesellschaft: Sogar Kaiserin Elisabeth von Österreich, besser bekannt als Sisi, hat sich im Alter von 51 Jahren für diesen Körperschmuck entschieden. Damals war das natürlich ein streng gehütetes Geheimnis.

Heute wird der gestochene Körperkult dagegen in aller Öffentlichkeit zelebriert. Am Wochenende vom Samstag, 20. und Sonntag, 21. April findet einer der wichtigsten Termine für die bayerische Körperkunst-Fangemeinde in Friedberg statt: Die Tattoo Convention in der Max-Kreitmayr-Halle zählt seit 2018 zu den Highlights für Freunde des ewigen Körperschmucks und ist in ganz Schwaben bekannt.

150 nationale und internationale Tätowierer, darunter natürlich auch regionale Artists, zeigen die gesamte Bandbreite ihrer Kunst. Diese reicht von historischen Fertigkeiten über die japanische Tradition und Western Traditionals, mit denen sich Seeleute schon vor Jahrhunderten schmückten, bis zu modernen, möglichst realistischen Abbildungen oder Grafik-inspirierten Stilen. Besonders spontane Gäste lassen sich gleich vor Ort ihr Wunschmotiv verewigen. Zudem besteht die Möglichkeit, sich für ein Piercing zu entscheiden. Auch Termine für ein späteres Projekt im Studio lassen sich vor Ort vereinbaren. Auf der Händlermeile bieten Szeneshops passende Accessoires, Schmuck und Kleidung.

Die Gäste der vergangenen Tattoo Conventions bewiesen bereits, dass Tattoos keine Frage des Alters oder der gesellschaftlichen Schicht sind, sondern Menschen querbeet ansprechen. Wer als Besucher bereits eine Tätowierung hat und diese stolz der Öffentlichkeit präsentieren will, hat an beiden Tagen der Convention die Möglichkeit, an einem Wettbewerb teilzunehmen, an dem die schönsten Tattoos gekürt und prämiert werden.

Termin, Ticket-Preis und Öffnungszeiten der Friedberger Tatttoo-Messe 2024

Zum Showprogramm zählen Auftritte der Tanzschule Watch Move, des Kristallkugel-Magiers Ruven Nagel (bekannt aus der RTL-Sendung „Das Supertalent“) und eine Poledance-Show. Für das leibliche Wohl sorgen in der Halle Snacks und Drinks, während ein Foodtruck im Außenbereich die Gäste mit Fingerfood kulinarisch verwöhnt.

Eine Tageskarte für die als Tattoo- und Piercing-Messe konzipierte Veranstaltung kostet 12 Euro. Für Kinder bis einschließlich 13 Jahren ist der Eintritt kostenlos. Für die kleinsten Besucher steht eine Hüpfburg bereit. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren dürfen den Event nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten besuchen.