Beim Tag der Retter zeigen auch vierbeinige Helfer ihr Können

Nur eine Übung zu Demonstrationszwecken, wie sie aber jeden Tag für die Rettungskräfte vorkommen kann: Ein Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person wird unter der Notrufnummer 112 gemeldet; sofort rücken Sanitäter, Feuerwehr und Polizei aus – in diesem speziellen Fall unter den Augen zahlreicher Zuschauerinnen und Zuschauer beim Tag der Retter der Blaulichtorganisationen am Samstag auf dem Parkplatz des Einrichtungshauses Segmüller in Friedberg. Was damit gezeigt werden soll: Die Retter stehen für alle bereit, 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr.

Tag der Retter in Friedberg zeigt, wie Rettungskräfte im Wittelsbacher Land arbeiten

Aber was tun Rettungskräfte eigentlich genau? Und wie funktioniert die Alarmierung? Um das ganze Spektrum ihrer Arbeit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gedächtnis zu rufen oder neu zu erklären, haben die Freiwillige Feuerwehr Friedberg, die Feuerwehr-Erlebniswelt in Lechhausen, das Bayerische Rote Kreuz (BRK), die Polizei Friedberg, das Technische Hilfswerk (THW), die Wasserwacht, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), die Kreisverkehrswacht sowie der Malteser Hilfsdienst zu einem besonderen Aktionstag eingeladen. Bestaunt wurde nicht nur das schnelle Hand-in-Hand-Arbeiten aller Rettungskräfte, sondern auch die spezielle Ausrüstung der einzelnen Organisationen und wie diese richtig eingesetzt wird. Das Einrichtungshaus Segmüller stellte dafür sein Außengelände bereit.

Prävention fängt bei den Kleinsten an. Bei der Verkehrwacht konnten die Bobbycarfahrer schon mal Verkehrsregeln ausprobieren. Foto: Brigitte Glas

Die Hundestaffeln von der DLRG zeigten Aktionen, die der Bürger sonst eher selten sieht, aber dadurch nicht weniger wichtig sind. Sie sind im Einsatz, wenn vermisste Personen gesucht werden müssen, auch im Wald und bei Nacht. Die ausgebildeten Rettungshunde haben dafür einen ausgeprägten Spürsinn, der mithilfe von Training geschärft wird. Den Beweis traten die Tiere vor Ort an: Die kleine Pia hatte sich in einer von mehreren Mülltonnen versteckt. Dort blieb sie aber nicht lange: Die Hunde hatten sie schnell gefunden. Das Interesse an den Vorführungen war groß, hunderte Erwachsene und Kinder drängten sich rund um die Aktionsfläche.

Auch Präventionsarbeit gehört für die Rettungsdienste mit dazu

Alle Organisationen leisten auch Präventionsarbeit. So warb die Wasserwacht dafür, dass alle sicher schwimmen lernen, und die Kreisverkehrswacht bot praxisnahe Verkehrsprävention mit einem Reaktionstest, Helmtest, Brems- und Fahrradsimulator. „Da wäre ich jetzt voll reingefahren“, lautete die Erkenntnis die Grundschülerin Helena Niklas, die gerade auf dem Fahrradsimulator erlebte, wie plötzlich ein Auto hinter der Hecke hervorschießen kann. Auch für die kleinsten Besucher gab es mit dem Bobbycar einiges zu lernen. Vieles könnte im Ernstfall noch besser laufen, wenn die Bürger in der Ersten Hilfe besser Bescheid wüssten. Das BRK und der Malteser Hilfsdienst bieten immer wieder Kurse an. Zum Beispiel einen Verband richtig anlegen will geübt werden. Rettungsassistent Jürgen Dietrich zeigte das den Kindern vor Ort an einem „verletzten“ Plüschbären.

Das Publikum staunte nicht schlecht über die echte Polizei. Wer es sich vorstellen könnte, selbst in den Polizeidienst zu gehen, bekam am Infostand die nötigen Informationen. Denn die Polizei sucht ebenso wie die anderen Institutionen nach Nachwuchskräften. Die „Freunde und Helfer“ planen weit in die Zukunft. Die mobile Kinderpolizeiwache war die ganze Zeit dicht umlagert. Helferinnen und Retter sind meist ehrenamtlich unterwegs, was bedeutet, sie könnten immer mehr sein. Alle Organisationen sind auf der Suche nach neuen Mitgliedern.