Tag der Wiederbelebung: Es braucht zwei Hände und ein bisschen Mut

Es kann überall passieren und jederzeit. Mitten im Alltag bricht jemand zusammen. Kein Puls, kein Atem, er scheint tot. Jedes Jahr erleiden in Deutschland mehr als 120.000 Menschen außerhalb eines Krankenhauses einen Herzstillstand. Nur jeder Zehnte überlebt. Diese Zahl könnte sich vervielfachen, wenn mehr Menschen den Mut hätten, sofort zu helfen. Ängste nehmen und Kenntnisse für Notfälle auffrischen – dafür gibt es den weltweiten „Tag der Wiederbelegung“. Die Notfallmediziner der Kliniken an der Paar (Klipa) und der Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes haben sich an der Aktion beteiligt und im Einrichtungshaus Segmüller einen Notfall simuliert.

„Man kann nichts falsch machen – außer nichts zu tun“, sagte Notfalltrainerin Sophie Heizer von den Klipa. Denn jeder Druck auf die Brust schenkt wertvolle Zeit. Bis Notarzt und Rettungsdienst kommen, vergehen schon mal neun Minuten, auf dem Land auch mehr. Was soll man nun tun, wenn plötzlich ein solcher Notfall auftritt? Die Regel lautet: Prüfen – Rufen – Drücken – Defibrillieren.

Tag der Wiederbelebung: Notfalltrainerin der Kliniken an der Paar gibt Tipps für den Notfall

Also zunächst prüfen, ob der Patient ansprechbar ist und atmet. Wenn nicht, dann professionelle Retterinnen und Retter unter dem Notruf 112 rufen. Und dann mit der Herzdruckmassage kräftig in die Mitte des Brustbeins beginnen. Und wenn Zweifel da sind? „Auch da können Sie nichts falsch machen“, so Heizer. „Wer keine Reanimation braucht, wehrt sich.“ 30 Mal, 100 bis 120 Mal pro Minute, drücken. „Das ist der Rhythmus des Radeztky-Marschs“, sagte Oberarzt Dr. Rainer Bernauer. „Den kennt jeder.“

Wenn es geht, anschließend Kopf überstrecken und zweimal beatmen. Wenn ein Laiendefibrillator (AED) in der Nähe ist, erhöhen sich die Überlebenschancen weiter. Wie das geht? Einfach einschalten und den Sprachanweisungen folgen. Viele Städte und Gemeinden haben inzwischen öffentliche Defibrillatoren installiert – in Rathäusern, Bahnhöfen, Sporthallen oder Einkaufszentren. Doch sie nützen nur dann etwas, wenn auch jemand den Mut hat, sie zu benutzen.

In solchen Notfallsituationen ist kaum jemand allein, aber einer muss das Vorgehen in die Hand nehmen. „Die Frage ‚Kann mal jemand den Notarzt rufen‘, hat meistens keine Wirkung“, weiß Sophie Heizer. Sie empfiehlt stattdessen, die Leute gezielt anzusprechen: „Die Dame im weißen Pulli, bitten wählen Sie den Notruf! Oder: Sie, mit der karierten Jacke, holen Sie den Defibrillator von der Infotheke! So etwas wirkt.“

Weitere Veranstaltung in Aichach Am Samstag, 18. Oktober, von 9 bis 12 Uhr, gibt es eine weitere Veranstaltung der Klipa und des BRK vor dem Aichacher Rathaus für alle Interessierte.