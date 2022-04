Zusammenstoß statt Fahrerlaubnis: Führerscheinprüfung endet mit Unfall

Die Fahrprüfung einer Fahrschülerin endet in Taiting unschön. Es kommt zu einem Verkehrsunfall, die 17-Jährige muss die Prüfung wiederholen.

Eine 17-Jährige ist am Dienstag im Dasinger Ortsteil Taiting mitten in der Führerscheinprüfung. Sie fährt auf der Marienstraße in Richtung Haberskirch, als eine aus Obergriesbach kommende 47-jährige Autofahrerin in die Marienstraße einbiegen möchte.

Laut Polizei betätigt die Fahrschülerin aus Versehen den rechten Blinker, weshalb die 47-Jährige zu weit in die Marienstraße einrollt. Weder der Fahrlehrer noch der im Fahrzeug sitzende Fahrprüfer können einen Zusammenstoß verhindern. Keiner der Beteiligten wird verletzt. Es entsteht ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Außerdem muss die 17-Jährige ihre Führerscheinprüfung wiederholen. (AZ)