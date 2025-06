Musical meets HipHop: Über drei Stunden Tanzvergnügen bei der Premiere des Tanzstudios Effekt

36 sehenswerte Choreografien aus Showtanz, Ballett, HipHop, Contemporary, Jazzdance und Breakdance erlebten die rund 1000 Besucher und Besucherinnen in der voll besetzten Stadthalle Gersthofen. Studioleiterin Evi Wrusch dankte ihren zahlreichen Trainern und Trainerinnen mit herrlichen Blumensträußen und führte gemeinsam mit Markus Heffner durch das Programm. Heffner, der viele Meistertitel vorweisen kann und Weltmeister in lateinamerikanischen Tänzen ist, zeigte mit seiner Partnerin Marina drei Tänze. Luzie Lampe führte eine sensationelle, rhythmische Sportgymnastik vor. In einer Sportschule in Italien möchte sie sich für die Teilnahme bei den nächsten Olympischen Spielen intensiv vorbereiten. Studioleiterin Evi Wrusch verriet bereits, dass ihre Tochter Alice Schäffer, die jetzt schon viele Gruppen trainiert, die Leitung des Tanzstudios Effekt einmal übernehmen wird. Sängerin Caro Stechl wird außerdem ab September Gesang unterrichten.

Das Kissinger Tanzstudio Effekt begeisterte mit seiner Tanzshow in der Stadthalle Gerstofen.

The Greatest Showman und Cats kommen auf die Bühne

Mit dem Showtanz aus dem Musical „The Greatest Showman“ begann das spannende und sehenswerte Tanzevent. Drei Tanzgruppen verschiedenen Alters präsentierten in Katzenkostümen das Ballett „Cats“. Viel Beifall erhielten die zwei jüngsten Gruppen der „Sunshinekids“, die mit Trainerin Alice Schäffer mutig und ohne Angst auftraten. Auch noch sehr jung waren die „Breakdancer“, die auf einem Arm standen, dann auf dem Kopf und sich blitzschnell auf dem Boden im Kreis drehten. Marlene Sager trat selbst bei vielen Showtänzen mit auf, hatte sich aber auch wunderschöne Choreografien für ihre in blau gekleideten Tänzerinnen der Gruppe „Contemporary“, die „Crazy Dolls“ und die „Flashing Cookies“, die in diesem Jahr bayerischer Vizemeister wurden, einfallen lassen. Erstmals trat die neue Tanzgruppe „Femtastic“ mit Tänzerinnen über 30 Jahren unter Leitung von Sina Eser auf.

Kleine und große Katzen zeigten ihr Können auf der Bühne.

Die neue Truppe „Soulsteps“ zeigte ihre Show, mit der sie sich ihren ersten süddeutschen Meistertitel geholt hatte. „Die nächste Gruppe sammelt Titel und hat sich in diesem Jahr gleich drei bei den süddeutschen, den bayerischen und den deutschen Meisterschaften geholt“, verriet Markus Heffner. Die „Young Rebels“ unter Leitung von Tobias Bertschin zeigte dem Publikum ihre Show, mit der sie so erfolgreich waren. Zwei Titel errang die Showtanzgruppe „Desire“ mit Tänzerinnen im Alter von 16 bis 18 Jahren, die ebenfalls eine spritzige, einfallsreiche Choreografie präsentierte. Das Publikum sah Showtänze zu Liedern des Sängers „Falco“ von den Effektdancern, eine Show mit Papas und Kindern zu „Rocky“ und auch die Gruppe „Einsmehr“ mit Menschen mit Down-Syndrom zeigte gemeinsam mit Mitgliedern des Tanzstudio Effekt, wie viel Freude ihnen das Tanzen bereitet. Alle diese Choreografien hatte sich Alice Schäffer einfallen lassen.

Dirty Dancing macht den Abschluss

Die Tanzrichtung „HipHop“ zeigten „The Young Little Hiphoper“, die „HipHop Juniors“ und die „HipHop Intermediate“, die sich an den „Tanz der Vampire“ wagten. Begeistert wurden die in Jeans und weißen Hemden mit Krawatte gekleideten Tänzerinnen begrüßt, die eine Commercial Choreografie aus dem „Highschool Musical“ zeigten. Dass Profitänzer vor ihrem Auftritt in München schnell nach Kissing anreisen, um an einem Tag mit einer Auswahl an Tänzern und Tänzerinnen „Starmoves“ einzustudieren und aufzuführen, bewies Matic aus Slowenien. An dem großen, bunten Finale aus dem Film „Dirty Dancing“ hatte auch der Moderator und Tänzer Markus Heffner mitgearbeitet.