Mitarbeiter-Tarifaktion bei Wirthwein wendet sich an Geschäftsführung

„Gemeinsam durchsetzen“ steht auf dem roten XXL-Banner der IG Metall, welches Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Wirthwein am Mittwoch kurz nach 14 Uhr durchs Firmengelände im Friedberger Ortsteil Derching tragen. Rund 60 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben sich für die Tarifaktion zusammengetan, um die Unternehmensführung sichtbar auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Was den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am meisten unter den Nägeln brennt, fasst ein weiteres Plakat zusammen: „Schluss mit Hinhaltetaktik“.

