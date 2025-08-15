Jahrshauptversammlung des Schnupfclubs

Am 9. August fand die Jahreshauptversammlung des Schnupfclub Tattenhausen-Ziegelbach statt. Es fanden sich 27 Mitglieder im Stadel der Familie Schlicker in Tattenhausen ein. Der 1. Vorstand Martin Schlicker eröffnete die Versammlung mit der Begrüßung der anwesenden Schnupfer. Der Schriftführer Alexander Bayr berichtete über die Veranstaltungen seit der letzten Versammlung. So nahm man an der Weltermeisterschaft in Luzern (Platz 14), bei der Bayerischen Meisterschaft in Unterbuch (Platz 19), sowie bei der Deutschen Meisterschaft in Oberlauterbach teil (Platz 21). Der Schnupfclub setzt sich nicht nur für den Tabak-Genuss ein, sondern ist im gesamten Landkreis aktiv.

Deswegen nahm man beim Stadtradeln der Gemeinde Dasing teil. Hier konnte man den 3. Platz in der Mannschaftswertung erzielen. Ebenso spielte man erfolgreich Fußball, wie beim Dasinger Firmen&Vereine Cup, sowie beim 7-Meter-Schießen im Zuge des Sommerfests des FC Laimering-Rieden.

Auch nahm eine Delegation beim Silversterlauf in Eurasburg teil. Ebenso machte man wieder den Vereinsausflug zur Mittelberg Alpe im Allgäu. Die traditionellen Veranstaltungen, wie das Schafkopftunier oder das Steckerlfischessen an Karfreitung, wurden nicht vergessen. An Vatertag fand die gutbesuchte Radltour statt. Ziel war der Kuhsee bzw. östliches Augsburg. Bei der anschließenden Vereinsmeisterschaft konnte sich dieses Jahr Alexander Bayr (4,89g) durchsetzen und ist somit Vereinsmeister. Zweiter wurde Christian Bayr (4,78g) und dritter Martin Schlicker (4,43g). Bei den Damen konnte sich Julia Kister (4,78g), vor Isabella Sworowski (4,69g), und Zenzi Lindemeyer (4,29g) gewinnen. Zum Schluss wies Schlicker darauf hin, dass wieder viele Veranstaltungen geplant seien, und er hofft auf rege Teilnahme der Schnupfer. Das Podium der Vereinsmeisterschaften (vlrnr):

