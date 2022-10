Schnupfclub Tattenhausen-Zieglbach legt wieder los

Nach zweijähriger Corona-Pause gibt es wieder Wettbewerbe und viele gesellige Veranstaltungen.

Nach zweijähriger Corona-Pause fand wieder die Generalversammlung des Schnupfclub Tattenhausen-Zieglbach statt. Schriftführer Alexander Bayr berichtete über die Veranstaltungen der Jahre 2020, 2021 und 2022.

Pandemiebedingt fanden nur wenig der üblichen Vereinsaktivitäten statt. So fielen alle Schnupfwettbewerbe aus. So griff man auch zu ungewöhnlichen Maßnahmen und stellte im Oktober 2020 dem Maibaum auf, da es im Mai noch verboten war. 2021 konnte schon das alljährliche Sommerfest in Zieglbach wieder stattfinden, bei dem zahlreiche Vereinsmitglieder geehrt wurden. Ebenso konnte man jedes Jahr zum Vereinsausflug zur Mittelbergalpe stattfinden lassen.

Erfolge bei der deutschen Meisterschaft

Im Jahr 2022 war es endlich wieder so weit, dass Schnupfmeisterschaften möglich waren. Bei der deutschen Meisterschaft in Dingisweiler konnte die Damenmannschaft den zweiten Platz erreichen, die Herren wurden Neunte. Besonders erwähnenswert war der dritte Platz in der Einzelwertung von Isabella Sworowski.

Der Schnupfclub nimmt auch am Vereinsleben im gesamten Landkreis teil. Wie jedes Jahr fand deswegen wieder das Schafkopftunier statt. Ebenso wurde am Karfreitag das Steckerlfischessen wieder angeboten. An Christi Himmelfahrt fand die gut besuchte Vatertagstour statt, bei der man den Altlandkreis Aichach durchquerte mit dem Ziel Canada in Obermauerbach.

Clubmeisterschaften beim Schnupfclub Tattenhausen-Zieglbach

Bei der anschließenden Vereinsmeisterschaft konnte sich heuer Rudi Greppmeir durchsetzen und ist somit Vereinsmeister. Zweiter wurde Martin Schlicker und Dritter Hans Gail. Bei den Damen konnte Isabella Sworowski, vor Julia Kistler und Zenzi Lindemeyer, gewinnen. Es gab auch heuer wieder eine Mannschaftswertung. Dazu wurden die teilnehmenden Schnupfer in sechs Mannschaften eingeteilt. Als Sieger ging die Mannschaft Zieglbach + Malzhausen hervor.

Bei der turnusmäßige Neuwahl gab es keine Veränderungen: Vorsitzender bleibt Martin Schlicker, Stellvertreter Maria Glück, Kassier Hubert Gail und Schriftführer Alexander Bayr. Beisitzer sind Anna Bayr, Julia Kistler, Isabella Sworowski, Verena Watson, Martin Asam, Chrsitian Bayr und Enis Sagi. Als Ziel für 2023 nannte der Vorsitzende Martin Schlicker, die erfolgreichen Ergebnisse aus dem Vorjahr zu wiederholen und wenn möglich noch weiter zu verbessern. (AZ)