Nach technischem Defekt raucht es in einem Reihenhaus

Am Dienstag hat es in einem Reihenhaus am Blattenweg im Friedberger Ortsteil Rederzhausen geraucht. Um 19.30 Uhr bemerkten die Bewohner den Rauch und verständigten den Notruf. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei waren vor Ort. Wie die Polizei Friedberg mitteilt, gab es keine Verletzte. Nach aktuellem Kenntnisstand entstand die Rauchentwicklung aufgrund eines technischen Defektes eines Gerätes. Über die Höhe des Sachschadens kann laut Polizei noch keine Aussage getroffen werden. (AZ)

