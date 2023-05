Friedberger Allgemeine Open: Von Tegernbach auf die Weltmeere

Die 10. Friedberger Allgemeine Open für die Kartei der Not findet am Samstag, 13. Mai, statt. Zu gewinnen gibt es einen Törn mit dem historischen Großsegler "Eye of the Wind".

Nordsee und Ostsee, quer über den Atlantik und durch die Karibik - die sieben Meere sind ihr Zuhause. Die "Eye of the Wind" ist einer der letzten erhaltenen Großsegler, die heute noch im Einsatz sind. Ein Törn auf dem 40 Meter langen Zweimaster gehört zu den unvergesslichen Erlebnissen - und ist einer der Preise, die am Samstag, 13. Mai, unter allen Teilnehmern der 10. Friedberger Allgemeine Open auf der Golfanlage Tegernbach verlost werden,

Nach einer wechselhaften Geschichte fand das über 100 Jahre alte Schiff bei der Forum Media Group (FMG) in Merching einen neuen Heimathafen. Deren Gründer und Beiratsvorsitzender Ronald Herkert fuhr in jungen Jahren selbst zur See und hat ein Kapitänspatent. Mit dem Kauf der "Eye of the Wind" erfüllte er sich 2009 einen Lebenstraum. Wenn es die Zeit erlaubt, geht er gerne mit an Bord und lässt sich die salzige Luft um die Nase wehen.

Bei der Friedberger Allgemeine Open wird ein Gutschein verlost

Aber wie es sich für einen guten Unternehmer gehört, erfüllt die "Eye of the Wind" auch einen Geschäftszweck. Unter dem Dach der FGM-Tochter "Forum train & sail" steht das Schiff einerseits Enthusiasten zum Segeln, für Ferien und Events zur Verfügung. Andererseits werden Seminare, Strategiemeetings sowie Incentives für Führungskräfte bzw. Geschäftskunden angeboten. Für die 10. Friedberger Allgemeine Open stiftet die Forum Media Group einen Gutschein im Wert von 1500 Euro.

Die "Eye of the Wind" lief 1911 in der Lühring Werft vom Stapel und hat über 100 Jahre bewegter Geschichte hinter sich. Lange Zeit kreuzte sie unter verschiedenen Namen als Frachtschiff in der Nord- und Ostsee, strandete in einem Orkan vor der schwedischen Ostküste und wäre beinahe nach einem schweren Brand verschrottet worden.

Mit edelsten Materialien wurde die "Eye of the Wind" in ihren Originalzustand zurückversetzt. Foto: Forum Train & Sail

In den 70er-Jahren rettete eine Gruppe von Schiffsenthusiasten den Zweimaster und restaurierte ihn mit edelsten Materialien. So entstand ein Schiffsjuwel, das schon mehrmals für große Hollywood-Produktionen gechartert wurde. Stars wie Brooke Shields oder Tommy Lee Jones nahmen dabei das Steuer der "Eye of the Wind" in die Hand. Handarbeit und Muskelkraft sind übrigens auch beim Setzen und Einholen der 750 Quadratmeter großen Segel nötig: Auf ein Bediensystem wurde trotz aller modernster Technik an Bord bewusst verzichtet.

Doch keine Sorge - die Arbeit erledigt die Besatzung. Passagiere sind auf der "Eye of the Wind" auch ohne seglerische Vorkenntnisse willkommen und können sich, ob bei Karibik-Kreuzfahrt oder skandinavischem Sommersegeln, ganz auf das Vergnügen konzentrieren. Wer es erlebt hat, schwärmt noch lange davon. "Ich hatte das Gefühl, jenseits aller Welten zu sein. Vor mir das Schiff, unter mir die Wellen, über mir der Himmel. Für mich die beste Situation, in innere Balance zu kommen", schwärmt ein Gast auf der Homepage des Schiffs. Ein anderer erinnert sich an das kaum zu überbietende Gefühl, auf die erste Plattform zu klettern und dort oben die Aussicht zu genießen: "Wie schön, dass ich hier sein kann."

Golfer spielen für die Kartei der Not

Der Erlös der 10. Friedberger Allgemeine Open geht wieder an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Gespielt wird im Vierball-Bestball-Modus in Zweierteams. In der Startgebühr enthalten sind Tee-Geschenke, Rundenverpflegung, Champagnerempfang und ein Dreigänge-Menü. Wer dabei sein und sich die Chance auf einen Segeltörn mit der Eye of the Wind sichern will, kann sich bis Donnerstag, 11. Mai, um 12 Uhr anmelden per Telefon unter 08202/905700, per E-Mail info@gc-tegernbach.de oder unter www.mygolf.de.