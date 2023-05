Friedberger Allgemeine Open: Von Tegernbach in die Tiroler Berge

Am Samstag, 13. Mai, findet die 10. Friedberger Allgemeine Open für die Kartei der Not statt. Wer mitspielt, hat die Chance auf ein Golfwochenende im Biohotel Schweitzer am Mieminger Plateau.

Im Norden schirmen die Berge gegen die kalten Winde ab, nach Süden hin streckt sich das Land der Sonne entgegen. "Man nennt das Mieminger Plateau auch das Meran von Nordtirol", sagt Franz Pirktl. Der Hotelier kommt regelrecht ins Schwärmen, wenn er von den Vorzügen seiner Heimat berichtet. Das milde Klima ermöglicht trotz der Höhenlage eine neunmonatige Golfsaison, und schon im Frühjahr präsentiert sich die 27-Loch-Anlage in perfektem Zustand. Davon können sich mit etwas Glück die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 10. Friedberger Allgemeine Open überzeugen, die am Samstag, 13. Mai, auf der Golfanlage Tegernbach stattfindet. Denn unter allen Spielern verlosen wir ein Golfwochenende im Biohotel Schweitzer.

Als erstes kontrolliertes Biohotel Europas empfiehlt sich das Haus im Mieminger Ortsteil Barwies für einen sanften Urlaub. "Früher war Bio halt Körndlessen", erinnert sich Pirktl an die Anfänge zurück, doch inzwischen sind neben den biologisch und regional erzeugten Lebensmitteln viele weitere Aspekte der Nachhaltigkeit dazugekommen - von der Baubiologie über die Verwendung von Naturkosmetik im Bad bis zu speziellen Wellness- und Freizeitmöglichkeiten. Unter dem geschützten Markennamen Biohotel haben sich in den vergangenen 22 Jahren gleichgesinnte Unternehmer aus Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien und Griechenland zusammengefunden, die gemeinsame Standards setzen und überwachen.

In der familiären Atmosphäre des Biohotel Schweitzer in Barwies lässt sich vor und nach dem Golfspiel perfekt entspannen. Foto: Biohotel Schweitzer, Bernhard Stelzl Photography

Mit nur 19 Zimmern ist das Biohotel Schweitzer bewusst familiär und persönlich gehalten. Viele Gäste nutzen den Aufenthalt für eine Auszeit. Yoga-Wochen und Kuren mit einer diplomierten Fasten- und Gesundheitstrainerin gehören ebenso zum Angebot wie vielfältige sportliche Aktivitäten in freier Natur. Wer jedoch Remmidemmi sucht, ist hier verkehrt. "Das Mieminger Plateau war schon immer bekannt als Erholungsgebiet, aber touristisch nicht so erschlossen", sagt Franz Pirktl.

2001 wurde allerdings ein Neun-Loch-Golfplatz eröffnet, um dessen Realisierung der Hotelier zusammen mit zwei weiteren Gesellschaftern zehn Jahre lang gekämpft hatte. Nachdem die Genehmigungshürden erst einmal überwunden waren, ging es mit der Anlage eines Championship-Platzes vergleichsweise schnell. Schon 2009 konnte auf den 18 Löchern gespielt werden, die sich am Hang entlang durch einen Kiefernwald ziehen. Rund 100 Höhenmeter sind zurückzulegen, bis man an Loch neun den höchsten Punkt erreicht. Dort lädt die Stöttlalm als Halfwayhaus zu einer kurzen Verschnaufpause ein, bevor es auf den zweiten Neun bergab zum Ausgangspunkt zurückgeht.

Friedberger Allgemeine Open: Golfplatz in Mieming bietet spektakuläre Blicke

Mit 6599 Meter von den hinteren Abschlägen liegt die Schwierigkeit des Platzes weniger an trickreichen Spielbahnen als an der schieren Länge. Nur selten kommt, wie an der 18, einem Par-Drei-Loch mit knapp 200 Meter, Wasser ins Spiel. Dafür droht Ablenkung durch die spektakulären Aussichten, etwa wenn an der Zehn der Blick auf die Hohe Munde fällt, die am Ostende der Mieminger Kette über dem Inntal thront.

So genussvoll wie die von 17 Greenkeepern gepflegte Anlage ist auch die anschließende Einkehr im Clubhaus namens Greenvieh. Bei Wildburger, Sushi und feinen Tropfen vom Weingut Salzl am Neusiedler See lässt sich ganz entspannt der Betrieb auf dem riesigen Übungsareal verfolgen. Nach dem Motto "Every Shot Imaginable" - jeder denkbare Schlag - können auf dem Kurzspielgelände sämtliche Lagen und Situationen am Platz in Kompaktform trainiert werden.

Anmeldung zur Friedberger Allgemeine Open in Tegernbach

Der Erlös der 10. Friedberger Allgemeine Open geht wieder an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Gespielt wird im Vierball-Bestball-Modus in Zweierteams. Wer dabei sein und sich die Chance auf ein Golfwochenende am Mieminger Plateau sichern will, kann sich bis Donnerstag, 11. Mai, um 12 Uhr anmelden per Telefon unter 08202/905700, per E-Mail info@gc-tegernbach.de oder unter www.mygolf.de.