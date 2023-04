In Tegernbach fliegen bald die Golfbälle für einen guten Zweck

Am 13. Mai findet die 10. Friedberger Allgemeine Open in Tegernbach statt. Darum lohnt es sich mitzuspielen.

Mit teilweise über 100 Spielern hat sich die Friedberger Allgemeine Open zu einem der größten Benefizturniere in der ganzen Region entwickelt. Zwar sorgten zuletzt Corona und Lockdown für eine Unterbrechung der erfolgreichen Veranstaltungsreihe, doch heuer soll auf der Golfanlage Tegernbach der Ball wieder für den guten Zweck fliegen.

Am Samstag, 13. Mai, findet die zehnte Auflage des Turniers statt, dessen Einnahmen wieder komplett der Kartei der Not zugutekommen. Dank großzügiger Sponsoren und vieler engagierter Golferinnen und Golfer konnten bislang bereits über 100.000 Euro für das Leserhilfswerk eingespielt werden. Klubpräsident Wolfgang Eymüller, Iris Trinker, die Geschäftsführerin der Golfanlage, und Thomas Goßner, der Redaktionsleiter der Friedberger Allgemeinen, hoffen, dass die Summe heuer noch einmal kräftig wachse. Im Startgeld enthalten sind Teegeschenke und Halfway-Verpflegung, Champagnerempfang und Drei-Gänge-Menü sowie das Glückslos für die Tombola.

Was es bei der Friedberger Allgemeine Open zu gewinnen gibt

Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir drei wertvolle Preise: Hoch hinaus geht es für zwei Personen mit einer Ballonfahrt, die Josef Stöhr aus Mering stiftet. In See stechen können ebenfalls zwei Personen, die den dreitägigen Segeltörn mit der "Eye of the Wind" der Forum Media Group in Merching gewinnen. Wer lieber auf dem Boden bleibt, darf auf ein Golfwochenende im Biohotel Schweitzer auf dem Mieminger Plateau in Österreich hoffen.

Neben dem sozialen Zweck stehen Spaß und Geselligkeit bei der Friedberger Allgemeine Open im Vordergrund. Gespielt wird im Vierball-Bestball-Modus, bei dem jeweils zwei Golfer als Team mit gemeinsamer Wertung antreten. Das Ergebnis ist zwar nicht vorgabewirksam, dennoch lohnt sich die Anstrengung: Auf die besten Scores warten Greenfee-Gutscheine für renommierte Plätze aus der Region.

So kann man sich für die Friedberger Allgemeine Open 2023 anmelden

Wer bei der 10. Friedberger Allgemeine Open in Tegernbach dabei sein will, kann sich bis Donnerstag, 11. Mai, um 12 Uhr anmelden per Telefon unter 08202/905700, per E-Mail info@gc-tegernbach.de oder unter www.mygolf.de. (AZ)