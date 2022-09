Golfen in Tegernbach: Wie kommt das Loch ins Grün?

Gibt es ein Sommerloch? Unsere Redaktion hat sich auf die Suche gemacht und ist auf der Golfanlage Tegernbach fündig geworden.

Oft sind es Zufälle, die unser Schicksal bestimmen. Als schottische Golfer den Rand eines Lochs auf dem Grün stabilisieren wollten, waren gerade einige Abwasserrohre zur Hand. Die einen waren zu klein, die anderen zu groß, und so fiel die Wahl auf ein Metallteil mit einem Durchmesse von viereinviertel Zoll, also rund 10,8 Zentimeter. Und dieses Maß prägt seitdem das Leben von 60 Millionen Menschen weltweit, die davon träumen, den kleinen weißen Ball mit möglichst wenig Schlägen in eben dieses Loch zu befördern.

Einer, der sich mit Löchern auf dem Grün gut auskennt, ist Alex Burkhart. Der Manager der Golfanlage Tegernbach erzählt nicht nur, wie es zu den merkwürdigen Abmessungen kam. Als ehemals aktiver Fußballspieler kann er auch einschätzen, dass es ungleich schwieriger ist, einen Golfball einzulochen, als ein Tor zu schießen.

Das längste Loch am Golfplatz Tegernbach misst 530 Meter

Das längste Loch in Tegernbach zum Beispiel – Golfer bezeichnen meist die ganze Spielbahn als Loch – misst für Herren rund 530 Meter. Im Idealfall sollte der Golfer das Ziel mit fünf Schlägen erreichen: drei auf dem Weg zum Grün und zwei Putts, bei denen der Ball nicht mehr fliegt, sondern über die kurzgeschorene Fläche in das gerade 92,2 Quadratzentimeter große Loch rollt. "Ein Missverhältnis", räumt Burkhart ein, "aber es funktioniert ganz gut."

Traum jedes Golfers und jeder Golferin ist aber ein "Hole-in-one". So nennt man es, wenn der Ball gleich mit dem Abschlag eingelocht wird. "Die Chancen dafür stehen bei eins zu 12.500", rechnet der Tegernbacher Manager vor. Bei großen Turnieren werden dafür oft besondere Geld- oder Sachpreise bis hin zu einem Auto ausgelobt. Damit dem Veranstalter ein solcher Treffer trotz aller Unwahrscheinlichkeit nicht teuer zu stehen bekommt, gibt es sogar eigene "Hole-in-one"-Versicherungen. Die Prämie wird nach dem Risiko und dem Wert des Preises berechnet.

Wie kommt das Loch ins Grün? Alex Burkhart, der Manager der Golfanlage Tegernbach, führt den Lochstecher vor. Damit wird ein zylinderförmigen Stück Boden herausgestochen. Foto: Thomas Goßner

Der Freizeitgolfer darf sich hingegen schon freuen, wenn er den Ball mit der vorgegebenen Zahl von Schlägen einlochen kann. Denn selbst kurz vor dem mit einer Fahne markierten Ziel kann noch vieles schiefgehen. So ein Grün misst zwischen 500 und 600 Quadratmeter und ist entgegen dem ersten Augenschein auch nicht völlig eben. Hier geht es bergauf, dort bergab, da gibt es eine Welle, die den Ball blitzschnell die Richtung ändern lässt.

Damit der Ball sauber läuft, werden die Grüns täglich gemäht. Zwischen zwei und sechs Millimeter hoch ist das Gras. Das geht nur mit speziellen Sorten, die mehr in die Breite statt in die Höhe wachsen. Die oberirdischen Ausläufer dieses Flechtstraußgrases verwachsen zu einem filzigen Teppich, der den Boden völlig bedeckt.

Warum der Ball oft kurz vor dem Loch stoppt

Je kürzer das Gras, desto schneller und spur-treuer rollt der Ball. Dennoch hat jeder Golfer schon erlebt, wie die Kugel schnurgerade auf das Loch zusteuert, im letzten Moment aber stoppt oder zur Seite wegrollt. Der Grund: Im Lauf eines Tages setzten so viele Spielerinnen und Spieler ihre Füße in die unmittelbare Nähe der Fahne, dass der Boden zum Loch hin leicht aufgeschoben wird. So entsteht ein Rand, der den Lauf des Balles hindert.

Alle paar Tage wird darum das Loch neu gesetzt. Mithilfe eines Lochstechers ziehen die Greenkeeper ein zylinderförmiges Stück Erde aus dem Grün. Dieses Stück kommt dann in das alte Loch und ist nach kurzer Zeit wieder fest mit seiner Umgebung verwachsen. In das neue Loch stecken die Greenkeeper den sogenannten Cup, einen Plastikeinsatz, der die Nachfolge des berühmten Abwasserrohrs angetreten hat. Er nimmt die Fahne auf und sorgt für jenes klappernde Geräusch beim Fallen des Balles, das Golferinnen und Golfer so glücklich macht.

Beim Golf ist (fast) alles genau geregelt

Und Golf wäre nicht Golf, gäbe es nicht auch für den Cup genaue Bestimmungen: "Er muss mindestens elf Zentimeter tief im Boden stecken und der obere Rand 2,5 Zentimeter unter der Grasnarbe liegen", erklärt Manager Alex Burkhart. Denn würde der obere Rand bündig mit der Grasnarbe abschließen, würde sich der Lochdurchmesser um ein paar Millimeter verringern. Undenkbar für einen Sport, dessen Regelwerk auf 268 Seiten bis ins Detail beschrieben ist. Beim großen Spiel mit dem kleinen Ball wird nur wenig dem Zufall überlassen.