Meringer Tennisteam muss sich vom Aufstieg verabschieden

Die Herren I des TC Mering müssen nach einer Niederlage gegen den Tabellenführer aus Gernlinden die Aufstiegsträume endgültig begraben. Friedberg II gewinnt.

Im großen Duell gegen den ungeschlagenen Tabellenführer Gernlinden hatte Mering zu wenig entgegenzusetzen. Nur ein Sieg gegen diesen Gegner hätte dem TCM die Chancen auf den Aufstieg erhalten. Doch es reichte nicht.

Nach der 3:6 Niederlage liegt Mering weiter nur auf Rang 3 hinter Friedberg II, das wiederum durch einen hohen Sieg im letzten Spiel noch den Aufstieg schaffen kann. Der TCF II gewann knapp mit 5:4 in Eschenried. Schuster, Rauser und Levin Bergmiller punkteten im Einzel. Nachdem Rauser/Bergmiller auch ihr Doppel gewonnen hatten, behielten Schröder/Schuster mit 13:11 im Matchtiebreak die Oberhand und holten den Sieg nach Friedberg. Weniger Glück hatte der TC Mering gegen Gernlinden.

TC Mering unterliegt gegen Gernlinden

Endspielstimmung herrschte anfangs auf der Anlage an der Tratteilstraße, doch die Euphorie verflog rasch. Obwohl alle Spiele knapp und hart umkämpft waren, reichte es am Ende nicht zum Sieg. Gernlinden präsentierte sich in Mering gegenüber dem Vorjahr komplett verändert. Viele Stopps, viele harte gerade Schläge ließen die Meringer zu Beginn verzweifeln. Merings Nummer 1 Florian Deiml unterlag 4:6, 6:7 und auch für Florian Schieferdecker (1:6, 3:6) sowie Manuel Singer (4:6, 3:6) gab es nichts zu holen.

Benedikt Beier und Florian Schieferdecker. Foto: Sigi Baumüller

Benedikt Beier kämpfte sich nach einem 4:6 in Satz 1 im zweiten Durchgang zwar zurück (7:5), verlor den Matchtiebreak aber 7:10. Besser machte es Spielertrainer Ermis Tsiantaris. Auch er verlor zwar den ersten Satz 1:6, drehte dann aber auf und gewann den 2. Satz 6:2 und den Matchtiebreak 11:9. Und dann war es wieder einmal Jonas Gerstmayr, der die Meringer Hoffnungen mit dem Punkt zum 2:4 am Leben hielt. Tsiantaris ist von dem Jungtalent absolut überzeugt: „Der Jonas ist einfach eine Maschine, der haut hinten alles weg, um den mache ich mir nie Sorgen.“

Die Ausgangslage vor den Doppeln war klar. Mering musste alle Doppel gewinnen, um noch zu gewinnen. Tsiantaris/Singer (10:8) und Deiml/Gerstmayr (2:10) schafften es jeweils in den Matchtiebreak. Doch Schieferdecker/Beier verloren nach einem knappen 6:7 im zweiten Satz völlig den Faden und unterlagen 0:6. Damit war das Spiel gelaufen, die Niederlage besiegelt, die Aufstiegschancen dahin und die Feier endgültig abgesagt. „Bei den entscheidenden Punkten war der Gegner an diesem Tag einfach besser“, zog Tsiantaris ein ernüchterndes, aber faires Fazit.

Meringer Damen I sichern sich den Klassenerhalt

Im vorletzten Saisonspiel gegen den Tabellenletzten TC Gauting musste für Mering unbedingt ein Sieg her. Und der TCM startete furios. Julia Deiml (6:0, 6:0) und Carina Umlauf (6:0, 6:2) gewannen problemlos und schnell. Dagegen war der Kampf von Johanna Neiß nicht vom Erfolg gekrönt. Nach kräftezehrenden zweieinhalb Stunden unterlag sie 3:6, 2:6. Aufgrund der überlangen Partie musste Antonia Seitz lange auf ihren Einsatz warten, machte dann aber in nur einer knappen Stunde mit ihrer Gegnerin kurzen Prozess (6:1, 6:0). Da Marlene Seitz mit dem identischen Resultat erneut souverän gewann, war es nicht schlimm, dass Daniela Mülken (2:6, 1:6) die Überlegenheit der Gautinger Nr. 1 Jana Wenk anerkennen musste.

Die Meringer Damen versuchten anschließend, in allen drei Doppeln zu punkten. Seitz/Seidl und Deiml/Umlauf hatten wenig Probleme und gewannen sicher in zwei Sätzen. Mülken/Neiß hatten die schwierigste Aufgabe. Nach knapp verlorenem ersten Satz waren sie zwischendurch im zweiten Durchgang vorn und mussten sich letztendlich doch 4:6, 5:7 geschlagen geben. Trotzdem reichte es für einen 6:3 Gesamtsieg. Damit sollte ein Abstieg endgültig abgewehrt sein.

TCM-Herren 50 schaffen den ersten Saisonsieg

Am vorletzten Spieltag fuhren die Herren 50 des TCM mit 5:4 in Gräfelfing den ersten Saisonsieg ein. Nach einer 4:2 Führung in den Einzeln musste nur noch ein Doppel gewonnen werden. Seidl, Beier, Deiml und Bühler im Matchtiebreak hatten gewonnen. Der TCM stellte sich taktisch auf und machte mit Seidl/Beier und Deiml/Pauly Doppel 1 und 3 stark. Seidl/ Beier ließen ihren Gegner keine Chance und siegten in zwei Sätzen. Die anderen Doppel gingen verloren. Damit stand jedoch der 5:4 Sieg fest. Da Abstiegskonkurrent TC Weiler parallel gegen den weiteren Konkurrenten TC Neuperlach gewann, hat der TCM am letzten Spieltag nun doch noch die Chance auf den Klassenerhalt.

Alle drei Teams stehen mit 2:10 Punkten auf den Tabellenplätzen 6 bis 8. Der TCM muss in Weiler gewinnen und auf eine Niederlage von Neuperlach gegen Gräfelfing hoffen. Die Herren 50 können im letzten Spiel in Weiler wohl erstmals in dieser Saison in Bestbesetzung antreten. Bisher hatten das Verletzungen verhindert.