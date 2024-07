Spannung garantiert: Das sind die Titelanwärter bei den Kreismeisterschaften

Nach den Nachwuchs-Kreismeisterschaften sind ab Donnerstag die Erwachsenen an der Reihe. Bis Sonntag werden auf der Anlage in Kissing die Kreismeister aus Aichach-Friedberg ausgespielt. Ausrichter ist der Tennis-Club Kissing. Insgesamt rund 160 Spielerinnen und Spieler haben sich in 16 Konkurrenzen für das Turnier angemeldet. Gespielt wird auf der Anlage des TC-Kissing und des TC Mering.

Favoriten bei den Herren A sind der an eins gesetzte Tomas Novy (TSV Pöttmes) und Titelverteidiger Ermis Tsiantaris (TC Mering), der als Nummer zwei ins Rennen geht. Auf Rang drei und vier rechnen sich auch seine Teamkollegen Florian Deiml und Jonas Gerstmayr Chancen aus. Nicht am Start ist der Sieger von 2022 Alexander Leischner, der mittlerweile in der Liga für den TC Friedberg spielt, aber bei solchen Wettkämpfen für den TC Aichach startet. Bei den Damen versucht die top gesetzte Carolin Gründl (TC Friedberg), die schon im Vorjahr gewann, gegen ihre Vereinskollegin Laurina Schön den Titel zu verteidigen. Ebenfalls Chancen auf den Sieg haben Marlene Seidl und Antonia Seitz vom TC Mering. Insgesamt gehen nur diese vier Spielerinnen in der höchsten Kategorie an den Start. Im Modus jede-gegen-jede wird die Kreismeisterin ermittelt.

In der höchsten Doppelkonkurrenz der Herren gehen Tsiantaris und Gerstmayr vom TC Mering top gesetzt in den Wettbewerb. Sie bekommen es mit den Teamkollegen Benedikt Beier und Florian Deiml zu tun. Auch die Titelverteidiger Tomas Novy und Michael Netik vom TSV Pöttmes sind wieder mit dabei. Bei den Damen kämpfen nur drei Doppel um den Sieg. Die Schwestern Lilli und Paulina Koch, die sich vor Kurzem den Einzeltitel der U21 sicherte, bekommen es mit ihren Vereinskolleginnen vom TC Friedberg Carolin Gründl und Laurina Schön zu tun. Hinzu kommen Antonia Seitz und Marlene Seidl vom TC Mering.