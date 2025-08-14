Abgesperrtes E-Bike in Merching gestohlen

Im Zeitraum zwischen Freitag, 17 Uhr, und Montag, 18 Uhr, wurde in Merching ein E-Bike gestohlen. Das Fahrrad befand sich laut Polizei im Tatzeitraum abgesperrt am Rückgebäude der Schulturnhalle in Merching. Ein Unbekannter öffnete das Faltschloss gewaltsam. Bei dem entwendeten Rad handelt es sich um ein Herren-E-Bike der Marke „Specialized“ mit einem Warenwert von ca. 4.000 Euro. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Friedberg zu wenden, Tel.: 0821/323-1710. (AZ)

