Der Dasinger Hannes Ankner mischt beim Open Air Thalhausen mit

Auf die Festivals H45 und H46 in Dasing folgt kein H47. Veranstalter Hannes Ankner lässt stattdessen das Open Air Thalhausen aufleben.

Es begann mit einem Geburtstagsgeschenk an sich selbst: Der Dasinger Unternehmer Hannes Ankner kam im Jahr 2022 auf die Idee, sich selbst ein Musikfestival zum Geburtstag zu schenken. So entstand das H45-Festival in Dasing, bei dem tausende Gäste feierten. Im Jahr darauf gab es mit dem H46-Festival eine Neuauflage. Nun allerdings lässt Hannes Ankner eine andere Veranstaltung neu aufleben – das Open Air Thalhausen in Landkreis Dachau.

116 Bilder Die besten Bilder: So fantastisch war der Start des H 46 Festivals in Lindl Foto: Peter Fastl

Ankner sagt, er hatte das Gefühl, dass nach den beiden Festivals in Dasing eine Verschnaufpause angesagt sein. "Außerdem wird ein Festival irgendwann zur Gewohnheit. Aber es soll ja etwas Besonderes bleiben", sagt er. Daher wird es 2024 kein H47 geben. Doch wie kam es zur Idee mit Festival in Thalhausen? Wie viele andere Ideen zuvor ist sie an einem Biertisch entstanden, verrät Ankner: "Ich saß mit mehreren Leuten im Canada in Obermauerbach. Da ist uns aufgefallen, dass das erste Thalhausen Open Air dieses Jahr genau vier Jahrzehnte zurückliegt. Und dann haben wir angefangen, eine Neuauflage zu planen." Alleine ziehe er das Fest nicht auf - mit im Boot ist der Burschenverein Wollomoos, der in unmittelbarer Nachbarschaft zu Thalhausen liegt.

Thalhausen Open Air lockte viele Menschen in den Landkreis Dachau

Doch was macht das Thalhausen Open Air so besonders? Ankner kommt auf diese Frage sofort ins Erzählen: "Das Festival war in den 80-er und 90-er Jahren einfach etwas Besonders. Die Stimmung war einmalig, es ging zu wie bei Hottentotten." Einen Hauch von Woodstock habe das Event gehabt, mit viel Improvisation und einer tollen Atmosphäre auf dem Sportplatz. "Jeder, der damals auf dem Thalhausen Open Air dabei war, schwärmt heute noch davon", sagt er. Auch einige Musikgrößen seien dort aufgetreten, etwa Nick Woodland und die Sportfreunde Stiller, die sich damals nur "Stiller" nannten.

Ankner zufolge befinde man sich gerade mitten in den Vorbereitungen. Das Line-up steht bereits: Es spielen Shout, die Stifflers, Professor Grabowski, Fosterchild, Southern Comfort und Best Brew. Allerdings könnten noch weitere Bands als Special Guests dazukommen - genaueres steht bislang nicht fest. Das Festival findet am Mittwoch, 14. August statt. Einlass ist um 17 Uhr, die Bands spielen ab 18 Uhr. Tags darauf an Mariä Himmelfahrt, 15. August, ist zudem noch ein Weißwurstfrühschoppen geplant. Musikalisch umrahmt wird der Vormittag von der Band "die drei Scheinheiligen" und mehreren Blaskapellen.

Das Open Air Thalhausen fand erstmals im Jahr 1984 statt und zog zahlreiche Besucher aus den umliegenden Landkreisen an. Ankner zufolge besuchten früher bis zu 1000 Menschen zugleich das Open Air. In den vergangenen Jahren habe es Versuche gegeben, das Festival wieder aufleben zu lassen. Allerdings habe es sich dabei eher um ein Treffen von Alteingesessenen gehandelt – ein richtiges Festival gab es Ankner zufolge dort schon seit einigen Jahren nicht mehr.

Kartenvorverkauf für Thalhausen Open Air 2024 läuft

Der Kartenvorverkauf für das Open Air Thalhausen läuft, Tickets gibt es am Empfang der Firma Metallbau Ankner in Dasing, in der Gaststätte Canada in Obermauerbach und in der Metzgerei Loibl in Kleinberghofen. Die Karten kosten im Vorverkauf 22 Euro und an der Abendkasse 28 Euro. Ankner zufolge sei die Nachfrage schon jetzt groß. Er rechnet derzeit mit rund 1000 bis 2000 Besuchern auf dem Festival.

Doch ist mit dem Aufleben des Thalhausen Open Air ein weiteres Musikfestival in Dasing vom Tisch? Hannes Ankner sagt, er möchte nicht ausschließen, dass H45 und H46 eine Fortsetzung bekommen: "Das hängt ganz davon ab, ob die Burschenvereine dabei sind." Die Entscheidung, ob es 2025 ein H48 geben soll, könnte noch in diesem Sommer fallen.