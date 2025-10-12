Premiere beim Almarausch „hypnotisiert“ die Meringer

Die Theaterfreunde des Trachtenvereins Almarausch haben mit ihrem neuen Stück „Hypnose im Bauernschrank“ von Andrea Döring eine großartige Premiere gefeiert. Von der Stimmung im Saal war selbst Spielleiter Tobias Eppeneder überrascht. „Selten so gelacht“ war die einhellige Meinung des Publikums.

Bauer Johann nervt mit Feng-Shui und Okkultismus

So ist das eben, wenn in einer Geschichte nichts so kommt, wie man es erwarten würde. Albert Müller glänzte wieder einmal in seiner Rolle als Altbauer Johann Moosberger. Er hat seinen Hof an seinen Sohn Stefan (Ludwig Huber) nicht freiwillig übergeben, man hat ihn dazu regelrecht genötigt, wie er meint. Aber Rache ist süß… Es fällt ihm überhaupt nicht ein, auf dem Hof auch nur irgendwelche Arbeiten zu verrichten. Stattdessen liest er okkulte, esoterische Bücher und leitet daraus Regeln und Rituale ab, die alle um ihn herum befolgen müssen. Seine Frau Marille (Martina Neumair), sein Sohn und die Schwiegertochter Ingrid (Christina Müller) sind mit den Nerven am Ende. Johann achtet unter anderem penibel darauf, dass ein Zimmer nur mit einem bestimmten Fuß zuerst betreten werden darf, und die Möbel nicht so stehen dürfen, wie sie immer schon platziert sind. Der Pfarrer (Tobias Eppeneder) ist mit seinem Latein schon lange am Ende. Beten oder Reißaus nehmen, das ist hier die Frage. Spinnt der Johann bloß, oder ist an dem Ganzen was dran?

Die Nachbarin Helga (Katharina Graf) gerät ins Zweifeln, als sie sich über Johanns Regel, Linsen niemals an einem Dienstag zu kochen, hinwegsetzt. War es die Strafe oder nur Zufall, dass ihr gleich danach eine Dachplatte auf den Kopf fällt? Als der Altbauer dann noch mit einer hässlichen Staue einer germanischen Fruchtbarkeitsgöttin auftaucht, um für Nachwuchs zu sorgen, reicht es. Also: der spinnt. Mit vereinten Kräften wird eine Geisteraustreibung inszeniert, die Johann heilen soll. Aber so geht es auch nicht. Doch auch die Geister sind der Bauernschläue des Altbauern offensichtlich nicht gewachsen. Marille setzt zum Gegenangriff an, denn sie erinnert sich an ein Hochzeitsgeschenk, das sie in den vielen Jahren ihrer Ehe nicht einmal angeschaut hat. Wie das ausgeht, können die Meringer an den nächsten zwei Wochenenden live auf der Bühne erleben. Restkarten gibt es noch.

Spielleiter Tobias Eppeneder und sein Team wagen Neues

Spielleiter Tobias Eppeneder und sein Team haben dieses Mal etwas Neues gewagt – und der Erfolg gab ihnen Recht. Es war zwar wieder ein bäuerliches Stück mit traditionellem Charme, aber die Handlung war fernab von der klassischen Liebesinszenierung oder einfach gestrickten Bauersleuten. Wer einen Theaterabend bei Almarauch besucht, weiß, dass er sich gut amüsiert. Diesmal sind die Darsteller über sich hinausgewachsen.

Gespielt wird noch an den Samstagen 18. und 25. Oktober, jeweils um 19:30 Uhr, und an den Sonntagen 19. und 26. Oktober, jeweils um 17 Uhr im Trachtenheim.

Kartenreservierung unter tickets@trachtenverein-mering.de oder bei Jutta Hörmann, Telefon 082339720, Sonntag bis Dienstag, 18 bis 20 Uhr.