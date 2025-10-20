Theaterfreunde Ried lenken den Blick auf menschliche Schwächen

Wenn sich Himmel und Hölle um die Seele eines sturen Bauern streiten, dann ist wieder Theaterzeit in Ried. Die Theaterfreunde Ried präsentieren mit dem Stück „Glaub’s oder glaub’s ned“ von Alfred Högerle eine bayerische Komödie, die es in sich hat: urkomisch, tiefgründig und mit einem liebevollen Blick auf menschliche Schwächen.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Sepp Stemmer, ein reicher, aber ebenso sturer wie streitlustiger Bauer, der sich mit seiner ruppigen Art nicht nur in der Gemeinde unbeliebt gemacht hat. Auch seine Familie – Ehefrau Rosi und Tochter Vroni – hat längst genug von seinem Verhalten. Sein einziger Freund, Toni Eppsteiner, hält ihm lange die Treue – bis er herausfindet, dass auch er von Sepp hintergangen wurde. Außer sich vor Wut wünscht Toni seinem alten Freund, dass ihn doch der Teufel holen möge. Und wie es der bayerische Himmel (und die Hölle) so will: Der Wunsch bleibt nicht ungehört.

Theaterfreunde Ried zeigen ein Katz- und Mausspiel

Was folgt, ist ein Katz- und Mausspiel zwischen Diesseits und Jenseits. Der Boandlkramer erscheint, um Sepp abzuholen. Doch wohin mit ihm? In den Himmel, wo der liebe Gott und Erzengel Michaela auf ihn warten? Oder doch in die Hölle, wo der Beelzebub bereits die Ketten schmiedet? Es beginnt ein himmlisch-höllischer Streit um seine Seele.

Die Inszenierung lebt von einem Ensemble, das mit Freude und viel Gespür für das Timing und die Charaktere agiert. Spielleiter Andreas Seidel brilliert in der Hauptrolle als Sepp Stemmer und mimt den grantelnden Patriarchen, der im Laufe des Stücks eine erstaunliche Wandlung durchmacht. Renate Wagner und Anna Giggenbach geben als Frau und Tochter dem Stück emotionale Tiefe, während Peter Lechner als enttäuschter Freund Toni für ordentlich Wirbel sorgt. Ein besonderes Highlight auf der Bühne ist Tobias Ludwig, der den Boandlkramer so authentisch verkörpert, dass man sich direkt an die großen Volksschauspieler in dieser Rolle erinnert fühlt.

Weitere Vorstellungen von “Glaub’s oder glaub’s ned”

Auch die Nebenrollen sind hervorragend besetzt: Claudia Ring als Moni, Elli Rath als Bürgermeisterin Frau Ehrlich und die übernatürlichen Figuren aus Himmel und Hölle, Carina Nimführ als Erzengel Michaela, Leo Ludwig als Herrgott und Ulrich Erhard als Beelzebub begeistern das Publikum. Sie alle spielen ein Stück, das unterhält, berührt und immer wieder überraschende Wendungen bereithält. (AZ)

Info: “Glaub’s oder glaub’s ned” wird am Wochenende nochmals aufgeführt. Für die Vorstellungen im Rathaus in Ried am Freitag (19.30 Uhr), Samstag (19.30 Uhr) und Sonntag (18 Uhr) sind Kartenvorbestellungen unter 0157/57191172 (täglich von 17 bis 19.30 Uhr) oder unter www.theaterfreunderied.de möglich.