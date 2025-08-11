Theatergruppe Ottmaring läutet neue Saison mit Rollenvergabe und Grillfest ein

Mitglieder und Freunde der Theatergruppe Ottmaring konnten sich Anfang August auf einen ganz besonderen Abend freuen. Im Vereinsheim der Gruppe fand das alljährliche Treffen zur Rollenvergabe des neuen Theaterstücks statt – begleitet von einem gemütlichen Grillfest.

Spannende Rollenvergabe

Vereinsvorsitzende Katrin Schwibinger begrüßte die Gäste und sorgte für einen gelungenen Start in den Abend. Der Höhepunkt folgte, als Spielleiterin Angelika Zuckriegl die mit Spannung erwartete Verteilung der Haupt- und Nebenrollen im kommenden Stück „Im Schrank ist der Teufel los“, einer Komödie von Andrea Döring, bekanntgab. In diesem Jahr dürfen sich die Zuschauer außerdem auf viele neue Gesichter freuen, die mit frischem Schwung erstmals bei der Theatergruppe Ottmaring auf der Bühne stehen werden. Die Rollenvergabe wurde von den Anwesenden mit großem Applaus und viel Zustimmung aufgenommen – die Vorfreude auf die neue Theatersaison war deutlich spürbar. Trotz des nicht ganz optimalen Wetters ließen sich die Theaterbegeisterten die Laune nicht verderben. Neben leckerem Essen und guter Stimmung bot sich beim anschließenden geselligen Beisammensein ausreichend Gelegenheit zum Austausch und zur Planung erster Ideen. So wurde der Grundstein für eine kreative und abwechslungsreiche Probenzeit gelegt.

Proben in Ottmaring starten

Die Proben für das neue Stück starten bereits in der kommenden Woche. Premiere ist am 27. Dezember 2025. Theaterfreunde aus Ottmaring und Umgebung sollten sich diesen Termin schon jetzt vormerken – es verspricht ein unterhaltsamer Abend zu werden. Aktuelle Informationen rund um die Theatergruppe Ottmaring sowie Details zu weiteren Veranstaltungen finden Sie auf www.theatergruppe-ottmaring.de oder auf Instagram unter https://www.instagram.com/tgottmaring/ sowie Facebook unter https://www.facebook.com/TheatergruppeOttmaring?locale=de_DE .

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!