Frauenfrühstück gibt Einblicke in die Entstehung des Theaterstücks „Nix für die Katz“

Heike Finger möchte in ihrer Buchhandlung nicht nur Bücher verkaufen. „Ich will einen Ort der Begegnung schaffen“, sagt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Und deshalb veranstaltet sie regelmäßig verschiedene Aktionen. Neben dem Radltreff am Freitag, Tastings zu neuen Produkten, Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler gibt es auch regelmäßige Frauenfrühstücke. Dieses Mal waren die Autorin Martina Drexler und Schauspielerin Gitta Mayer zu Gast. Sie gaben Einblicke hinter die Kulissen, wie ein Theaterstück entsteht – von der Inspiration, über die Umsetzung bis zur Aufführung. Zu sehen ist das Stück „Nix für die Katz“ am Donnerstag und Freitag, 23. und 24. Oktober, um 19 Uhr im Gasthaus Andechser in Mering.

So entstand das neue Stück „Nix für die Katz“

Schauspielerin Gitta Mayer las aus einigen historischen Quellen vor, die Autorin Martina Drexler für ihre Recherchen zum Stück „Nix für die Katz“ herangezogen hatte. Zudem rezitierte sie einige Textpassagen. Das Stück erzählt die Geschichte von Hermann Bothe und Till Eulenspiegel. Bothe, der als Autor der 95 Historien über den Narren Eulenspiegel gilt, steht dabei immer wieder im Widerspruch zu seiner erschaffenen Figur des Till Eulenspiegels. Gitta Mayer spielt im Stück die Nachwelt und stellt neben der Figur der Erzählerin auch den Bezug zur Gegenwart dieser historischen Erzählung her. Die Teilnehmerinnen interessierten sich für die Entstehung des Stücks und wie Autorin Martina Drexler sich der Umsetzung des historischen Stoffs in eine Theaterversion nähert. Zudem fragen sie, wie eine Schauspielerin die schwierigen Textpassagen lernt, wie die Abläufe der Theaterproduktion sind und wie es die Autorin Martina Drexler empfindet, wenn sie „ihre Geschichte“ live auf der Bühne zum Leben erweckt wird.

„Es war ein so inspirierender Vormittag“, sagte eine Teilnehmerin. Eine andere Frau aus Kissing meinte: „Heike Finger schafft hier einen ganz besonderen Raum für Kultur.“

Vorverkauf und Karten

Aufführungen: Das Stück „Nix für die Katz“, ein Projekt des Meringer Vereins Artus Ensemble, ist noch drei Mal zu sehen. Die nächsten Aufführungen finden am 23. und 24. Oktober im Wirtshaus Andechser mit einem Drei-Gänge-Menü statt. Karten und Vorbestellung unter Telefon 08233/744150 oder wirtshaus@andechser-mering.de möglich. Eine weitere Aufführung ist am Donnerstag, 13. November, im Restaurant Gustavo in Augsburg ab 19 Uhr geplant. Ebenfalls im Rahmen eines Menüs. Reservierung unter Telefon 0821/439 808 35 oder per E-Mail gastro@el-gustavo.de.