Parkchaos behoben? Tiefgarage Ost zeigt zum Altstadtfest die freien Parkplätze korrekt an

So schön das Altstadtfest jedes Mal aufs Neue ist, es bringt auch einige etwas nervige Randaspekte mit sich. Dazu gehört die Parksituation. Bei Tausenden von Besucherinnen und Besuchern, die insbesondere am Wochenende in die Innenstadt strömen, werden die Parkplätze schnell eng. Das Problem betrifft auch die Anwohnerinnen und Anwohner, die während der Festzeit deutlich weniger Parkmöglichkeiten haben. Für sie wird deshalb in der Tiefgarage Ost das zweite Untergeschoss vorgehalten. Das wiederum hat in der Vergangenheit zu manchen frustrierten Autofahrerinnen und Autofahrern geführt, denn dadurch funktionierte das Parkleitsystem nicht mehr. Dieses Problem ist aber nun behoben, wie die Stadtwerke kurz vor dem Start des Altstadtfests mitteilen.

Parkleitsystem funktioniert nun auch während der Friedberger Zeit

Die Schilder des Parkleitsystems seien neu programmiert worden, sodass nur die freien Stellplätze im Obergeschoss, die für jedermann/-frau frei sind, angezeigt werden. „Die für Anwohner und Dauerparker reservierten Plätze werden nicht mitgezählt“, heißt es weiter. Gleiches gelte auch am Ende der Zufahrt mit den Pfeilen nach rechts und links. An der jeweiligen Zufahrt zum unteren, für die „normalen“ Autos gesperrten Geschoss ist ein X zu sehen, mit dem Hinweis „nur Dauerparker“.

Damit wissen Parkplatzsuchende nun, bevor sie in die Tiefgarage Ost fahren, ob dort auch tatsächlich noch ein freier Platz ist. In der Vergangenheit hat das während Phasen von Sonder-Parkregelungen im zweiten Untergeschoss dazu geführt, dass einzelne Autofahrerinnen und -fahrer mühsam in der Tiefgarage wenden mussten, weil sie dort freie Parkplätze vermutet hatten, die aber nicht für die Allgemeinheit zur Verfügung standen. Die Kritik an dem Parkleitsystem zu Festzeiten kam deshalb immer wieder auf. Durch die Änderung soll die Parkplatzsituation für das diesjährige Altstadtfest übersichtlicher gestaltet werden. (AZ)