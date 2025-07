Eine zweite Chance für Amalia – Schmusekatze sucht neues Glück

Manchmal schreiben Tiere die bewegendsten Geschichten – so wie Amalia. Die zierliche Katzendame, etwa fünf Jahre alt, wurde im Februar schwer verletzt in Friedberg gefunden. Ein Auto hatte sie erfasst, und für Amalia begann ein dramatischer Überlebenskampf. Mit einem Schädelhirn-Trauma und posttraumatischen Krampfanfällen kam sie in die Tierklinik. Wochenlang wurde sie medizinisch behandelt, liebevoll gepflegt – und sie kämpfte sich tapfer zurück ins Leben.

Dramatischer Überlebenskampf der Katze Amalia

Heute, nur wenige Monate später, ist aus der einst so schwachen Katze eine lebensfrohe Schmusemaus geworden. Medikamente oder Spezialfutter braucht sie nicht mehr. Nur auf Stress reagiert sie noch sensibel. Doch das Schicksal hatte noch eine Überraschung parat: Im April, völlig unerwartet, brachte Amalia zwei gesunde Kitten zur Welt. Niemand hatte damit gerechnet. Mit Hingabe kümmerte sie sich um ihre Babys, doch die ziehen nun bald in ein neues Zuhause. Und Amalia? Sie bleibt zurück.

Kitten war für das Tierheim Lecharche eine Überraschung

Die Betreuerinnen und Betreuer wünschen sich von Herzen, dass auch Amalia endlich ankommen darf in einem liebevollen Zuhause, das ihr Ruhe, Zuneigung und Sicherheit schenkt. Wie sie sich mit anderen Katzen versteht, ist noch unklar, da sie bisher mit ihren Kitten zusammen war. Doch Menschen, ob groß oder klein, begegnet sie offen, verschmust und zutraulich. Amalia ist geimpft, gechippt und wird vor der Vermittlung noch kastriert. Sie wartet – mit leiser Hoffnung – auf ihr Happy End. Wer schenkt dieser tapferen Seele ein neues Kapitel voller Liebe?

Kontakt: Tierheim LechArche, Neue Bergstraße 101 in Friedberg, Telefonnummer 0821/4552900, E-Mail: info@tierschutz-augsburg.de. (AZ)