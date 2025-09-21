Ein Zuhause für einen ganz besonderen Kater

Anfang Juni wurde der Scottish Fold Kater allein und verloren in der Unterfeldstraße in Augsburg gefunden. Geboren wurde er vermutlich Anfang 2024, doch obwohl er so klein ist, trägt er das Schicksal der Heimatlosigkeit. Seitdem lebt er im Tierheim Lecharche. Der hübsche, schwarze Bursche ist verträglich mit anderen Katzen, freundlich und leise. Doch wenn Besucher kommen, zieht er sich zurück. Schüchtern schaut er aus seinem Versteck. Fast so, als hätte er Angst, wieder enttäuscht zu werden. Deshalb hat sich bisher niemand ernsthaft für ihn interessiert. Dabei hat er so viel zu geben. Mit Geduld und Ruhe taut er auf. Dann kommt er vorsichtig hervor, schmiegt sich an, schnurrt leise. Ein verschmuster kleiner Bursche, der nur Zeit braucht, um Vertrauen zu fassen.

Schmerzhafte Knorpelstörung bei Scottish Fold Katzen

Er ist ein Scottish Fold, eine Rasse, die leider unter Qualzucht leidet. Fast alle Tiere tragen eine schmerzhafte Knochen- und Knorpelstörung (Osteochondrodysplasie). Scottish Fold Katzen dürfen in Deutschland gehalten, aber nicht mehr gezüchtet werden. Auch bei dem Fundkater können diese gesundheitlichen Probleme auftreten. Das muss man wissen, wenn man ihn aufnimmt. Die Expertinnen im Tierheim geben dazu gerne weitere Informationen. Inzwischen ist er kastriert, gechippt, entwurmt und geimpft. Kinder sind kein Problem, andere Katzen ebenso wenig. Wie er sich mit Hunden verträgt, lässt sich momentan nicht einschätzen. Medikamente benötigt er momentan nicht, auch kein Spezialfutter

Doch etwas braucht er ganz dringend: Menschen mit Herz. Menschen, die ihm Zeit geben. Die ihn nicht drängen, sondern Schritt für Schritt Vertrauen wachsen lassen. Und ein Zuhause, in dem er nach draußen darf. Denn dieser kleine Kämpfer hat es verdient, endlich frei und geliebt zu sein.

Kontakt: Tierheim Lecharche, Neue Bergstraße 101 in Friedberg ,Telefonnummer 0821/4552900, E-Mail: info@tierschutz-augsburg.de. (AZ)