Kater Nino war ein Streuner: Wer kann sein Katzenherz erobern?

Seit Weihnachten wartet Kater Nino im Tierheim Lech-Arche Derching auf seine Chance und das schon viel zu lange. Niemand weiß, wie er zuvor gelebt hat. Wahrscheinlich war er ein Streuner, der gelernt hat, Menschen lieber auf Abstand zu halten. Heute zeigt er sich im Tierheim zurückhaltend und vorsichtig. Wird Nino bedrängt, kann er auch mal Abwehr zeigen, denn Nähe ist für ihn kein Selbstverständnis. Gleichzeitig kommt er mit anderen Katzen erstaunlich gut zurecht. Kinder dagegen sollten nicht im neuen Zuhause leben.

In seinem jungen Leben schon einiges durchgemacht. Er ist etwa drei Jahre alt und hat bereits eine Zahnsanierung und die Entfernung eines Tumors hinter sich. Doch Nino hat all das tapfer überstanden. Er ist auch kastriert, geimpft und gechippt,

Kater Nino lebt im Tierheim

Im Tierheim liebt er seinen Kratzbaum, dort fühlt er sich sicher. Anfassen kann man ihn bei einem Besuch nicht, dazu ist er zu scheu. Doch genau hier beginnt die Geschichte, die geschrieben werden will. Denn Nino sucht Menschen mit Geduld, die ihm Zeit lassen, Vertrauen zu fassen. Ein Zuhause mit Freigang wäre für ihn das größte Glück: Freiheit draußen, Geborgenheit drinnen. Das Tierheim ist keine Dauerlösung. Nino verdient mehr. Wer sein Herz erobert, gewinnt einen besonderen Gefährten – leise, eigenwillig, und umso wertvoller. (AZ)

Kontakt: Tierheim Lecharche, Neue Bergstraße 101 in Friedberg-Derching, Tel. 0821/4552900, E-Mail: info@tierschutz-augsburg.de