Zwölf Französische Bulldoggen aus einer Qualzucht gerettet

Unterernährt, voller Wunden und Tumore, lebten Französische Bulldoggen im Haus eines Züchters, bis Polizei und Veterinäramt sie beschlagnahmten. Tierpflegerin Louana Mayfarth war vor Ort, als die Hunde aus der Qualzucht gerettet wurden. „Die Zustände waren schlimm. Die Tiere hatten kaum Kontakt zur Außenwelt, vermehrten sich untereinander. Im Haus lag überall Kot“, erzählt sie. Mittlerweile leben die zwölf Tiere im Tierheim Lech-Arche Derching. Doch sie leiden noch immer, haben teils bereits Operationen, Zahn- und Ohrenbehandlungen hinter sich, der Kontakt zu Menschen bedeutet für sie Stress. Der Tierschutzverein warnt eindringlich vor Qualzuchten.

Die Französischen Bulldoggen wurden in einem verwahrlosten Zustand aufgefunden, inzwischen geht es ihnen deutlich besser. Foto: Emilya Icer

Unseriöse Züchter, für die nur der Gewinn zählt, sind nach Aussage der Tierpflegerin ein großes Problem. Französische Bulldoggen sind beliebt, kosten teilweise mehrere tausend Euro. Vor allem Welpen mit einer Merle-Prägung, einer besonderen gräulichen Fellfarbe, die auf natürliche Weise bei Bulldoggen nicht vorkommt, sind in Mode. „Doch dieser Merle-Faktor verschlimmert die Gesundheit der ohnehin ungesunden Hunde zusätzlich, da sie mit Taubheit und Erblindungen einhergehen“, erklärt die Tierpflegerin.

Tierheim Lech-Arche Friedberg-Derching: „Es gibt keine gesunden französischen Bulldoggen“

Französische Bulldoggen zählen zu Qualzuchten, also zu einer Zucht, bei der gesundheitliche Schäden aufgrund der Optik bewusst ignoriert werden. Durch die extreme Verkürzung von Schädel, Nase und Kiefer kommt es zu starken Atemproblemen. „Die Hunde hecheln schon beim Nichtstun extrem, weil sie nicht richtig Luft holen können“, erklärt Mayfarth. Auch die verkürzte Wirbelsäule macht Probleme, oft kommt es schon früh zu Bandscheibenvorfällen. Zu große Augen, Futtermittelallergien und ein verstümmelter Schwanz machen das Leben der Rasse zusätzlich zur Qual. „Beim Schwanz besteht die Gefahr, dass er einwächst, er ist viel zu kurz gezüchtet. Das schadet zum einen dem Gleichgewichtssinn der Hunde, vor allem aber können die Bulldoggen nicht richtig mit anderen Hunden kommunizieren. Der Hund kann einfach kein Hund sein“, erklärt die Geschäftsführerin des Tierschutzvereins, Sabina Gaßner.

Die Bulldoggen im Derchinger Tierheim Lech-Arche sind inzwischen an Menschen gewöhnt. Einige von ihnen sind bereits für Interessenten freigegeben. Foto: Emilya Icer

Das Tierheim Lech-Arche ist nun mit hohen Kosten konfrontiert. Einige Hunde haben bereits größere Operationen hinter sich. Ein Teil der Bulldoggen ist schon für Interessenten freigegeben, die Nachfrage sei hoch. „Wir werden eine sorgfältige Vorauswahl treffen und deutlich auf die Tierarzt-Kosten aufmerksam machen, die Haltern bevorstehen. Viele nehmen das nicht ernst, aber mit einer Französischen Bulldogge hat man eine Garantie für viele und teure Arzt-Besuche“, erklärt Louana Mayfarth. Interessenten müssen sich der finanziellen Herausforderungen bewusst sein und sich mit ihrer Rasse intensiv auseinandersetzen.