Tiersegnung in Maria Alber- ein Fest für Mensch und Tier

Bei schönem, aber windigem Herbstwetter fand anlässlich des Gedenktages des heiligen Franz von Assisi die traditionelle Tiersegnung in Maria Alber statt. Rund 70 Besucherinnen und Besucher kamen mit ihren Hunden, Katzen und sogar Kaninchen zur kleinen Kapelle – und auch viele Kinder brachten ihre geliebten Stofftiere mit, die selbstverständlich ebenfalls gesegnet wurden. Trotz des teils kräftigen Windes war die Stimmung herzlich und fröhlich. Man spürte deutlich, wie sehr die Menschen mit ihren Tieren verbunden sind. Gemeinsam wurde gebetet, gesungen und gedankt – für die Schöpfung und die treuen Begleiter an unserer Seite, ganz im Sinne des heiligen Franz von Assisi, der als Freund und Schutzpatron der Tiere gilt. Besonders erfreulich: Im Rahmen der Feier wurde eine Spendensumme von 300 Euro für die Tierfutternothilfe Augsburg gesammelt. Die Spende konnte persönlich an den 2. Vorsitzenden Klaus Lohmann übergeben werden. Ein besonderer Dank gilt Mesner Tim Schneider für die Vorbereitung des Gottesdienstes, den Entwurf des Tiergebetes sowie die Initiative zur Spendenaktion. Pfarrer Manfred Bauer und Kaplan Joice hattengemeinsam den Gottesdienst gestaltet. Den Einzelsegen der Tiere spendeten Pfarrer Manfred Bauer und Mesner Tim Schneider – ein bewegender Moment für alle Anwesenden.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!