An der Friedberger Stadtmauer steht ein Tiny House zum Verkauf: 4 Räume, 40 Quadratmeter

Der Friedberger Makler Josef Wanner bereitet Interessenten sofort darauf vor, was sie erwartet. „Ich sage schon am Telefon: Vier Räume zu je sechseinhalb Quadratmeter – das ist pro Zimmer weniger Platz als eine halbe Garage.“ Doch der Charme des 41 Quadratmeter „großen“ Hauses begeistert auch ihn. Es liegt direkt an der Friedberger Stadtmauer, mit weitem Blick den Berg hinab und nach Augsburg. Trotzdem ist es modern. Bei einem Rundgang zeigt Wanner die Sonnen- und Schattenseiten der außergewöhnlichen Immobilie.

