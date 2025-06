Tödlicher Unfall auf der A8: Wie kam es zu dem großen Umleitungschaos?

Es ist 3.40 Uhr am frühen Dienstagmorgen, als ein 59-Jähriger aus Sachsen-Anhalt mit seinem Lastwagen samt Anhänger auf der A8 in Richtung München unterwegs ist. Er ist gerade an der Anschlussstelle Friedberg vorbei, da platzt ihm kurz vor Dasing im Bereich einer mobilen Baustelle ein Reifen. Das Gespann gerät ins Schlingern, kippt um und fängt Feuer. Der 59-Jährige verliert in dem Inferno sein Leben. Weil Gefahrgut den Asphalt beschädigt, bleibt die A8 noch bis in die späten Abendstunden voll gesperrt. An der Straße entsteht ein Schaden in Höhe von rund zwei Millionen Euro, zusätzlich zum Sachschaden von knapp 163.000 Euro. Die Folge: ein Umleitungschaos in Friedberg, Dasing und kleineren Ortsteilen. Auch, weil die Navis der Verkehrsteilnehmenden nicht so navigieren, wie es die Polizei geplant hatte.

