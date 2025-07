Tödlicher Motorradunfall in Oberschweinbach: 21-Jähriger stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Tödlich verletzt wurde am Dienstag gegen 18 Uhr ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Fürstenfeldbruck. Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Brucker Landkreis war mit ihrem Skoda in Günzlhofen auf der Imhoffstraße ortsauswärts unterwegs und wollte an der Einmündung der Bergstraße nach links in Richtung Hattenhofen abbiegen. Dabei übersah sie einen auf der Imhoffstraße entgegenkommenden 21-jährigen Motorradfahrer aus Fürstenfeldbruck, der in die rechte Seite des Skoda prallte und danach in den Straßengaben geschleudert wurde. Der 21-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Klärung der genauen Umstände des Unfalles beauftragt. Die beiden Fahrzeuge wurden als Beweismittel sichergestellt. Gegen die Pkw-Fahrerin wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. (AZ)

Motorradunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fürstenfeldbruck Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis