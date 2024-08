Großes Künstler-Aufgebot und ein neues Orchester beim Musiksommer 2024

Für die Friedberger Musikfreunde sind die Solisten und Solistinnen liebgewonnene Gäste oder gar Freunde. Und so freuen sich viele dieses Jahr auch wieder auf die international gefeierte Sopranistin Angela Denoke. Gleichzeitig herrscht Spannung über den „Newcomer“ des Festivals, das schwedische Norrköpings Symfoniorkester. Hier ein Überblick über die Liste der Künstlerinnen und Künstler:

Angela Denoke (Sopran und Regie), eine international gefeierte Sängerin und Regisseurin, ist keine Unbekannte in Friedberg – sie war schon mehrfach zu Gast im Musiksommer und begeisterte das Publikum mit ihren Auftritten im Jazzkonzert, mit ihrer Interpretation der Wesendonck-Lieder sowie mit ihrem Solo-Programm politischer und gesellschaftskritischer Lieder und Unterhaltungsmusik rund um Kurt Weill und den 20er und 30er Jahren. Im Herbst 2021 gab Angela Denoke ihr exzellentes Debüt als Regisseurin am Theater Ulm mit Janaceks Katja Kabanova. Es folgten von den Kritikern hochgelobte Inszenierungen von „Salome“ (Innsbruck), „Macbeth“ (Regensburg), „Don Giovanni“(Hagen) und „Tosca“ (Bremerhaven). Als weitere Produktionen sind „La Bohème“ in Lübeck und „Les Contes d’Hoffmann“ an einem Staatstheater geplant.

Angela Denoke sang auf allen großen Bühnen der Welt, u.a. an der Wiener Staatsoper, der Bayerischen Staatsoper, der Opéra National de Paris, der Staatsoper Berlin sowie bei den Salzburger Festspielen, am Royal Opera House in London, an der MET und der Semperoper Dresden, in Madrid, Zürich und an der Mailänder Scala. Sie arbeitete mit dem London und dem Boston Symphony Orchestra, dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, dem Philharmonia Orchestra sowie den Berliner Philharmonikern zusammen.

Icon Vergrößern Tal Balshai und Angela Denoke beim Musiksommer 2006. Foto: Andreas Schmidt (Archivbild) Icon Schließen Schließen Tal Balshai und Angela Denoke beim Musiksommer 2006. Foto: Andreas Schmidt (Archivbild)

1999 wurde sie von der Opernwelt zur Sängerin des Jahres gewählt und erhielt 2007 den renommierten Theaterpreis „Faust“ für ihre Darstellung der Salome. Im Februar 2009 wurde sie zur Kammersängerin der Wiener Staatsoper ernannt. Im September 2023 gewann die Künstlerin den Österreichischen Musiktheaterpreis in der Kategorie „Beste Regie“ für ihre Inszenierung der „Salome“ am Tiroler Landestheater Innsbruck.

Mit diversen Lied-, Jazz- und Chanson-Programmen ist sie Gast beim Kurt Weill-Festival Dessau sowie an Opernhäusern und Philharmonien Europas. Weiter präsentierte sie ihren Weill-Liederabend „Two Lifes to live“ und ihr Programm „Städtebewohner“ mit Liedern rund um die Weimarer Republik auf vielen internationalen Bühnen.

Icon Vergrößern Das Norrköpings Symfoniorkester gastiert erstmals beim Friedberger Musiksommer. Foto: Niclas Fasth Icon Schließen Schließen Das Norrköpings Symfoniorkester gastiert erstmals beim Friedberger Musiksommer. Foto: Niclas Fasth

Das Norrköpings Symfoniorkester, erstmals in Friedberg, gilt als eines der aufregendsten Orchester Skandinaviens. Mit Auslandstourneen und zahlreichen Aufnahmen genießt es international großen Respekt und Bedeutung. Seit 2020 wird es geleitet von Karl-Heinz Steffens. Das Orchester unternahm Tourneen in Japan, China und Europa sowie nahm an internationalen Festivals in Österreich und Italien teil und beteiligt sich seit vielen Jahren am Komponistenfestival im Stockholmer Konserthus. Darüber hinaus bietet das Orchester umfangreiche Aktivitäten für 20.000 Kinder und Jugendliche an.

Die Künstler und Küsntlerinnen des Musiksommers 2024

Karl-Heinz Steffens, (Künstlerischer Leiter des Friedberger Musiksommers, Dirigent und Klarinettist). Er zählt zu den herausragenden Dirigenten seiner Generation und hat sich sowohl im sinfonischen Bereich als auch in der Opernwelt einen einzigartigen Ruf erworben. Im Herbst 2020 begann die Zusammenarbeit mit dem „Norrköpings Symfoniorkester“ in Schweden. Als gefragter Gastdirigent hat Steffens mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, den Berliner Philharmonikern, dem Philharmonia Orchester London, sowie dem Israel Philharmonic Orchestra gearbeitet.

Icon Vergrößern Karl-Heinz Steffens, Dirigent des Norrköpings Symfoniorkester und künstlerischer Leiter des Friedberger Musiksommers. Foto: Norrköpings Symfoniorkester Icon Schließen Schließen Karl-Heinz Steffens, Dirigent des Norrköpings Symfoniorkester und künstlerischer Leiter des Friedberger Musiksommers. Foto: Norrköpings Symfoniorkester

Seine vielseitige Karriere als Operndirigent begann als Musikdirektor der Oper in Halle, wo er 2013 den vielbeachteten „Ring-Zyklus Halle-Ludwigshafen“ aufführte. Steffens war von 2009 bis 2018 Musikdirektor der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Während dieser Zeit wurde sein Orchester vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Echo Klassik 2015 als „Orchester des Jahres“ für die Aufnahme von Werken Bernd Alois Zimmermanns. 2016/17 wurde ihm vom Deutschen Musikverlegerverband der Preis für das beste Konzertprogramm des Jahres verliehen.

Steffens nahm für das Label Capriccio den international viel beachteten Aufnahmezyklus „Modern Times“ auf. Seine Position als Musikdirektor an der Staatsoper in Prag trat er im August 2019 an, rechtzeitig zur Wiedereröffnung des historischen Opernhauses im Januar 2020 nach umfassender Sanierung. Gastdirigate führten ihn an die Staatsoper Berlin, die Mailänder Scala und das Opernhaus Zürich. Vor seiner Tätigkeit als Dirigent war Karl-Heinz Steffens Solo-Klarinettist des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks und der Berliner Philharmoniker. Auf seine Initiative hin entstand 2002 in seiner ehemaligen Wahl-Heimat der „Friedberger Musiksommer“, der seitdem ehrenamtlich von den „Bürgern für Friedberg“ organisiert wird.

Icon Vergrößern Die Pianistin Michael Friedländer begeistert das Publikum jedes Jahr aufs Neue. Foto: Myrna Makarone Icon Schließen Schließen Die Pianistin Michael Friedländer begeistert das Publikum jedes Jahr aufs Neue. Foto: Myrna Makarone

Michal Friedländer (Klavier), gab ihr Debüt in der Carnegie Hall im Alter von 15 Jahren mit einem Klaviertrio auf Einladung von Isaac Stern. Seither stehen Kammermusik und Begleitung im Mittelpunkt ihrer vielseitigen Karriere. Als aktive Solistin tritt die israelische Musikern regelmäßig mit Orchestern in Europa und Israel auf. Mit ihren Kammermusikensembles gastierte Michal Friedländer unter anderem in der Carnegie Hall, dem Kennedy Center und der Berliner Philharmonie, und bei den Kammermusikfestivals von Aix-en-Provence, Peking, Sapporo, Ravinia, Jerusalem, Zermatt, Rolandseck und Villa Musica.

Gemeinsam mit Karl-Heinz Steffens hat Michal Friedländer das gesamte Werk für Klarinette und Klavier von Brahms aufgenommen. In einer Rezension zu dieser CD heißt es: „.Die komplexe Klavierbegleitung wird von Friedländer wunderbar bewältigt. Mit ihrer hohen Klang- und Anschlagskultur entlockt sie ihrem Klavier wunderbare Klänge.“ Weitere Einspielungen der Klarinettenwerke von Paul Hindemith sind für das Jahr 2025 geplant. Sie engagiert sich seit vielen Jahren in der Festival-Leitung für den Friedberger Musiksommer.

Icon Vergrößern Der Pianist Burak Cebi besticht durch seinen poetischen Stil. Foto: Öncü Aykut Uslutekin Icon Schließen Schließen Der Pianist Burak Cebi besticht durch seinen poetischen Stil. Foto: Öncü Aykut Uslutekin

Burak Çebi (Klavier) ist ein herausragender Pianist und Komponist seiner Generation, besticht durch seine poetische, introspektive Herangehensweise an das Musizieren. Sein Spiel ist geprägt von klanglicher Perfektion, subtil strukturierter Intonation und einer Bandbreite an Stimmungen und Farben, die meditative Momente entstehen lassen, zum Beispiel in den späten Klaviersonaten Beethovens und in Chopins Nocturnes. Seit seinen jüngsten Erfolgen bei Wettbewerben in Italien, Spanien und der Türkei gastiert der in Deutschland lebende Künstler in Berlin, München, Hamburg, Leipzig und praktisch allen großen Konzertsälen der Türkei.

Icon Vergrößern Zvi Plesser spielt beim Friedberger Musiksommer. Foto: Michael Pavia Icon Schließen Schließen Zvi Plesser spielt beim Friedberger Musiksommer. Foto: Michael Pavia

Zvi Plesser (Cello) hat eine bemerkenswert vielseitige Karriere als Solist, Kammermusiker und Pädagoge vorzuweisen. Er hat weltweit mit den wichtigsten Instrumentalisten und Dirigenten unserer Zeit zusammengearbeitet wie Zubin Metha, Sir Neville Marriner, Asher Fisch und David Stern. Konzertverpflichtungen führten ihn in bedeutende Konzerthäuser in Paris, Wien, die Berliner Philharmonie sowie in London. Plesser ist bei den wichtigsten Musikfestivals der Welt aufgetreten, 2011 wurde er zum Künstlerischen Leiter des „Voice of Music Festival in the Upper Galilee“ ernannt, dem ältesten Kammermusikfestival in Israel. Plesser ist Preisträger zahlreicher Wettbewerbe: Er gewann u. a. den renommierten Francoise Shapira Wettbewerb sowie die 41. Washington International Competition. Plesser wurde als Jurymitglied zum Cassado Cello Wettbewerb nach Japan ebenso eingeladen wie regelmäßig zu Meisterkursen und Workshops in Musikzentren auf der ganzen Welt.

Icon Vergrößern Hartmut Rohde begeistert an der Bratsche mit seinen Klangfarben. Foto: Frank Jerke Icon Schließen Schließen Hartmut Rohde begeistert an der Bratsche mit seinen Klangfarben. Foto: Frank Jerke

Hartmut Rohde (Viola) begeistert als Bratscher und Dirigent das Publikum durch seine Klangfarben und variable musikalische Sprache sowie sein besonderes Engagement für die jeweilige Stilistik. Rohde ist einer der führenden europäischen Bratschisten und Mitglied des 2018 mit dem Opus Klassik Preis ausgezeichneten Mozart Piano Quartets. Konzertauftritte führen ihn zu den Salzburger und Berliner Festspielen, Carnegie Hall, Wigmore Hall, Schleswig-Holstein Musikfestival, Seoul, Sydney, Amsterdam, Wiener Musikverein. Er trat als Solist u.a. mit K. Nagano, P. Järvi, M. Sanderling, Massimo Zanetti auf. Als einer der gefragtesten Pädagogen lehrt Hartmut Rohde als Professor an der Universität der Künste Berlin und ist Ehrenmitglied der Royal Academy of Music in London.

Icon Vergrößern Yuval Herz, Violinist, tritt in Friedberg auf. Foto: Marco Borggreve Icon Schließen Schließen Yuval Herz, Violinist, tritt in Friedberg auf. Foto: Marco Borggreve

Yuval Herz (Violine), gelobt von der New York Times für seine „eindringliche und hinreißende“ Darbietung, gab 2014 sein Lincoln-Center-Debüt als ausgezeichneter Preisträger der America-Israel Cultural Foundation. Yuval Herz ist ein vielseitiger Musiker. Er tritt regelmäßig mit dem Orchester der Dresdner Staatskapelle auf. Als Gast-Konzertmeister wurde er zuletzt eingeladen vom Mahler Chamber Orchestra. Er hat mit Dirigenten wie Herbert Blomstadt, Vladimir Jurowaski, Daniel Barenboim, Michael Stern, Ton Koopman und Michael Sanderling gearbeitet.

Icon Vergrößern Roi Shiloah kommt zum Musiksommer. Foto: Ephraim Golann Icon Schließen Schließen Roi Shiloah kommt zum Musiksommer. Foto: Ephraim Golann

Roi Shiloah (Violine), begann seine musikalische Karriere mit einem bedeutenden Debüt mit dem Israel Philharmonic Orchestra im Alter von zwölf Jahren. Seitdem hat er die Bühnen der Welt erobert und mit dem Israel Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Maestro Zubin Mehta in Israel, Kanada und Europa zusammengearbeitet. Als Solist ist er mit angesehenen Orchestern aufgetreten, und hat das Publikum in renommierten Konzertsälen auf der ganzen Welt begeistert, darunter das Gewandhaus in Leipzig, die Alte Oper in Frankfurt, die Albert Hall in London, die Thompson Hall in Toronto, die Berliner Philharmonie, die Wigmore Hall in London, das Concertgebouw in Amsterdam und die Melbourne Symphony Hall in Australien.

Icon Vergrößern Anne Steffens ist als Sopranistin beim Festival dabei. Foto: Musiksommer Icon Schließen Schließen Anne Steffens ist als Sopranistin beim Festival dabei. Foto: Musiksommer

Anne Steffens (Sopran), machte ihre ersten beruflichen Schritte 2012 an der Kammeroper München. Ihre Engagements führten die junge Sängerin u.a. ins Konzerthaus Berlin, ans Staatstheater Schwerin, das Cuvilliés Theater in München, nach Montepulciano, den großen RBB-Sendesaal Berlin, den Frankenfestspielen, sowie zu den Festtagen Alter Musik nach Nürnberg. Ihr auf der Bühne gesungenes Repertoire reicht von der Barockmusik bis hin zur Moderne. Zu ihren bisher wichtigsten Rollen zählen u.a. die Julia de Weert aus „Der Vetter aus Dingsda“, Gretel in Humperdincks „Hänsel und Gretel“, Rosina aus „Il Barbiere di Siviglia“, Prinzessin Laya und Bessie Worthington in Paul Abrahams „Die Blume von Hawaii“ sowie die Erste Dame in Mozarts „Zauberflöte“. Weitere Engagements bei renommierten Orchestern wie der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, den Dresdner Philharmonikern sowie dem Münchner Rundfunkorchester führten sie durch Deutschland, in die Schweiz bis nach Istanbul.

Icon Vergrößern Tal Balshai spielt beim Friedberger Musiksommer Foto: Benjamin Böhler Icon Schließen Schließen Tal Balshai spielt beim Friedberger Musiksommer Foto: Benjamin Böhler

Tal Balshai, geboren 1969 in Jerusalem, studierte klassisches und Jazz-Klavier in Jerusalem, Berlin, New-York und Tonmeister in Berlin. Als Pianist und Begleiter trat er u.a. in der Mailänder Scala, den Staatsopern von Hamburg, Berlin und Wien, im Teatro Real in Madrid und anlässlich der Festspiele in Salzburg auf. Er ist ein langjähriger Begleiter und Arrangeur von Angela Denoke und Dagmar Manzel. Seine Orchester-Arrangements wurden aufgeführt u.a. von der Staatskapelle Dresden unter Christian Thielemann, das Tonkünstlerorchester unter J. Jones, Staatskapelle Halle unter Karl-Heinz Steffens. Tal Balshai komponiert und bringt zur Aufführung Musik für Film und Theater, er vertont Gedichte, schreibt eigene Lieder und Instrumentalmusik. Er lebt mit Frau und drei Kindern in Berlin. (AZ)