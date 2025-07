Shout und die Presley Family kommen zum Badanger nach Mering

Seit Montag hat Acky Resch seinen Biergarten im Badanger für Besucher und Besucherinnen von 13 bis 23 Uhr bei schönem Wetter geöffnet. Ein besonderes Schmankerl plant er für Open Air Musikliebhaber. Am Freitag und Samstag werden Hannes Ankner aus Dasing und seine Band „Shout“ ab 20 Uhr auftreten, am Samstag die Presley Family. Einlass zu beiden Konzerten ist ab 17 Uhr für Personen ab 16 Jahren, Konzertbeginn ist um 20 Uhr. Vor allem am Freitag ist pünktliches Erscheinen gefragt, denn die Tickets sind nur an der Abendkasse erhältlich. Für das Konzert am Samstag gibt es einen Vorverkauf.

Biergarten am Badanger hat wieder geöffnet

Die ersten Gäste aus Mering genießen bereits nach Feierabend ein kühles Bier im Meringer Biergarten am Badanger. Kurze Zeit später treffen auch einige Leute aus Meringerzell ein, die sich gerne im Biergarten in Mering treffen. Andere nutzen das Ende einer Radtour für einen Wurstsalat und einen Obazda mit Breze und dazu ein kühles Bier vom Fass. Seit 30. Juni hat Acky Resch den Biergarten geöffnet. Wie in jedem bayerischen Biergarten kann man sich aber auch seine Brotzeit selbst mitbringen und zum Bier genießen.

Hannes und "Shout" mit den Rockhits der 80er und 90er kommen nach Mering. Foto: Thomas Weinmueller (Archivfoto)

Acky Resch freut sich bereits auf das kommende Wochenende, wenn wieder zwei Konzerte auf der Bühne in seinem Biergarten stattfinden. „Frontmann Hannes Ankner spielt am Freitag mit seiner Band Shout Rockhits der 80er und 90er Jahre. Er war schon vor zwei Jahren hier“, sagt er begeistert. Das Konzert wird von 20 bis 23 Uhr dauern und es gibt nur die Abendkasse. Deswegen ist der Einlass bereits ab 17 Uhr möglich. Bezahlung ist nur in bar möglich, die Karten sind ab 16 Jahren erhältlich. Sänger Hannes Ankner wird mit fünf Musikern kommen. „Wir haben eine Freude, wenn die Zuschauer unten fröhlich sind. Wir spielen das, was das Publikum sich wünscht“, sagt er und lacht. Vor kurzem hatten sie einen Auftritt beim Feuerwehrfest in Rehling.

Die Presley Family wird am Samstag in Mering zum ersten Mal auftreten. Foto: Peter Fastl (Archivfoto)

Premiere in Mering für die Presley Family

Am Samstag geht es weiter mit der Presley Family um Frontsänger Chris Martin, die den Glamour von Las Vegas mit nach Mering bringen wird und schon überregional viele Auftritte hatte. „Im Spectrum in Augsburg traten sie bereits auf“, erzählt Acky Resch. Einige Mitglieder der Band stammen aus Friedberg und Umgebung. Für sie ist es in Mering eine Premiere. Sie stehen seit 25 Jahren auf der Bühne und singen auch die bekannten Lieder der Bee Gees und von Harry Belafonte. Hierfür können die Karten (Restkarten an der Abendkasse) bei Betten Froese in Mering, bei Getränke Ehrenreich in Kissing oder bei Acky Resch im Biergarten gekauft werden. Im Internet sind sie beim Anbieter Ticketino erhältlich. Auch an diesem Abend ist pünktliches Erscheinen wichtig, um sich einen guten Platz an einem der Tische oder vor der Bühne zu sichern. Es wird auch an diesem Abend eine Alterskontrolle für die jüngeren Besucher und Besucherinnen durchgeführt.