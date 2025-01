Fasching, Altstadtfest, Volksfest: Veranstaltungen 2025 in Friedberg

Das Veranstaltungsjahr 2025 in Friedberg ist natürlich geprägt vom historischen Altstadtfest „Friedberger Zeit“ vom 4. bis 13. Juli. Doch egal, ob Fasching, Konzerte oder Halbmarathon: Es gibt dieses Jahr auch eine Menge anderer Veranstaltungen. Hier ein Überblick:

Ausstellung: Im Schloss-Museum ist noch bis 9. März die Ausstellung „Teddy erobert Friedberg“ zu sehen. Sie bietet ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Führungen und Bastel-Workshops.

Familienfasching: Am Faschingsdienstag, 4. März, startet der große Umzug wie gewohnt um 14 Uhr, anschließend findet auf dem Marienplatz die Kehrausparty mit Showprogramm und in der Garage Ost die Tiefgaragenparty statt.

32 Fußgruppen und Themenwagen begeistern beim Friedberger Faschingsumzug

Frühjahrskonzert: In diesem Jahr bringen die Musikanten der Städtischen Jugendkapelle unter der Leitung von Andreas Thon sprichwörtlich Bewegung in die Friedberger Max-Kreitmayr-Halle. Sie führen am 5. April ab 19 Uhr Musik in Bewegung vor.

Veranstaltungen: Markt und Konzerte in Friedberg 2025

Judikamarkt: Der traditionsreiche Judikamarkt findet am 6. April statt. Ab 10 Uhr säumen die Verkaufsbuden die Ludwigstraße in der Altstadt und ab 12 Uhr haben auch die Geschäfte geöffnet. Aus den Stadtteilen gibt es wieder die kostenfreien Marktbusse und ein buntes Rahmenprogramm begleitet den Marktsonntag.

Konzerte: Im Schloss ist dieses Jahr natürlich ebenfalls viel Programm geboten Günther Sigl - Frontmann, Sänger und Songwriter der bayerischen Kult-Rock´n´Roll-Band Spider Murphy Gang - kommt zum Beispiel am 10. April. Am 16. April findet ein Brass-Konzert mit Peter Oswald statt, am 30. April ist Fastfood-Theater angesagt.

Der Friedberger Bahnhof feiert dieses Jahr sein 150-jähriges Bestehen.

Bahnhof: Am 17. Mai wird das Jubiläum „150 Jahre Bahnhof Friedberg“ begangen.

Sport im Park: Die Breitensportaktion im Stadtgarten hatte vergangenes Jahr Premiere. Dieses Jahr findet sie am 24. Mai statt. Dort kann man kostenlos Fitnessangebote von Zumba bis Hula testen.

Fête de la Musique und Friedberger Altstadtfest: Termine für 2025

Pfingstmarkt: Der Pfingstmarkt findet am 1. Juni 2025 statt. Ab 10 Uhr säumen die Verkaufsbuden die Ludwigstraße in der Altstadt und ab 12 Uhr haben auch die Geschäfte geöffnet.

Töpfermarkt: Der 24. Sonnwend-Töpfermarkt findet am 14. und 15. Juni 2025 statt. Das Ausstellungsgelände im Stadtgarten wird am Samstagabend mit Flammtöpfen beleuchtet. Für das leibliche Wohl sorgen Gastronomen aus der Umgebung.

Fête de la Musique: Jedes Jahr zum Sommeranfang am 21. Juni findet in Friedberg das „Fest der Musik“ statt. Von Terrassen, Plätzen, Innenhöfen und Gastrobetrieben der Altstadt erklingt an diesem Tag Musik unterschiedlicher Genres..

I Dolci Signori sind der Kassenschlager im Wittelsbacher Schloss in Friedberg. Sie werden 2025 wieder auftreten.

Open Air im Schloss: Die Schlosshof-Open-Airs haben sich zu Publikumsmagneten entwickelt. 2025 präsentieren am 27. Juni Boppin’B Rock’n’Roll & Rockabilly in allen Facetten, am 28. Juni kommen dann die absoluten Publikumslieblinge, I Dolci Signori, zur „Großen Nacht der italienischen Welthits“.

Icon Galerie 84 Bilder Auf der Friedberger Zeit ist für jeden Geschmack etwas geboten: Es gibt Spieß- und Ochsenbraten, Quarkbällchen und sogar einen rein veganen Stand.

Friedberger Zeit: Die Vorbereitungen gehen jetzt in die heiße Phase. Das nächste Altstadtfest wird vom 4. Juli bis 13. Juli 2025 stattfinden. Dieses Mal wird der Eintrittspreis erhöht. Er kostet jetzt zehn Euro für den Tageseintritt und 20 Euro für die gesamte Zeit.

Auch 2025 wird das Friedberger Altstadtfest wohl wieder mit dem stimmungsvollen Fackelumzug enden.

Reggae in Wulf: Heuer findet das 25. Reggae in Wulf statt, und zwar am 1. und 2. August. Es gibt bereits Early-Bird-Tickets!

Volksfest: Das Volksfest feiert dieses Jahr ein Jubiläum und wird 75. Gefeiert wird vom 1. bis 10. August, wie immer mit Festzelt, Biergarten und attraktiven Fahrgeschäften.

Veranstaltungstipps 2025 für Friedberg: Von Reggae bis Klassik

Musiksommer: 1900 begeisterte Besucher waren im vergangenen Jahr beim „Friedberger Musiksommer“ zu verzeichnen. Dieses Jahr findet das Highlight für Freunde von Klassik und Jazz vom 27. bis 31. August statt.

Halbmarathon: 13 Prozent Steigung am Friedberger Berg können Hunderte Läuferinnen und Läufer nicht schrecken. Der Startschuss zum Halbmarathon fällt am Sonntag, 14. September.

Der Halbmarathon in Friedberg findet 2025 am 14. September statt.

Matthäusmarkt: Der Matthäusmarkt findet am 21. September statt.

Martinimarkt: Martinimarkt ist am 9. November.

Advent in Friedberg 2025: Christkindlmärkte und Konzerte

Karitativer Christkindlmarkt: Der Karitative Markt rund um die Jakobskirche eröffnet am Donnerstag vor dem 1. Advent, also 2025 am 27. November. Er läuft bis einschließlich Sonntag, 30. November.

Der Friedberger Advent lässt die Stadt im Dezember aufleuchten.

Friedberger Advent: Er ist einer der stimmungsvollsten Weihnachtsmärkte der Region, bekannt auch für sein schönes musikalisches Rahmenprogramm mit Konzerten im Schloss und der Jakobskirche, sowie weiteren Veranstaltungen. Termin ist 2025 voraussichtlich vom 2. bis 23. Dezember.