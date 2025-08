Faires Grill 'n' Chill am Badanger

Unter dem Motto Grill ‘n‘ Chill lud die Fairtrade-Gemeinde Mering zum Sommerferienanfang Groß und Klein an den Badanger ein. Highlight des Tages war das Torwandturnier. Michael Dudella und Petra von Thienen, Sprecher der Steuerungsgruppe der Fairtrade Gemeinde Mering, freuten sich sehr, dass trotz der schlechten Witterungsbedingungen so viele Kinder gekommen und begeistert dabei waren. An der Torwand des SV Mering konnte sich der große und kleine Fußball-Nachwuchs dann beim Turnier mit fairen Fußbällen glücklich kicken. Konrad Miserre, aktiver Spieler beim SV Mering war als Jury und Helfer an der Torwand dabei und gab am Ende die strahlenden Sieger bekannt, die sich über hochwertige Fairtrade-Fußbälle freuen konnten. Schon zum 100-jährigen Bestehen hatte die Fairtrade-Gemeinde dem Vereinsvorstand des MSV einen solchen FairPlay-Ball mit dem Logo des Vereins überreicht.

Dank an die Sponsoren

Icon vergrößern Die glücklichen Gewinner des Torwandturniers, links im BIld Konrad Miserre, rechts Petra von Thienen und Michael Dudella Foto: Hannah Miserre Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die glücklichen Gewinner des Torwandturniers, links im BIld Konrad Miserre, rechts Petra von Thienen und Michael Dudella Foto: Hannah Miserre

Markus Krause, ebenfalls Mitglied der Steuerungsgruppe, sorgte am Grill dafür, dass mit regional-fairen Grillspezialitäten der Hunger der Gäste gestillt werden konnte. Ein besonderer Dank gilt dem SV Mering für das Ausleihen der Torwand, sowie dem Partyservice Acky Resch für Getränke, Ausstattung und praktische Hilfe vor Ort und Jörg Häberle für die zur Verfügung gestellten Pavillons.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!