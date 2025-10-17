Traktor stößt mit Auto zusammen: 45.000 Euro Schaden

Am Donnerstag ist zwischen den Friedberger Ortsteilen Derching und Haberskirch ein Traktor mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, übersah der Traktorfahrer, der in Richtung Haberskirch unterwegs war, beim Abbiegen auf einen Feldweg die entgegenkommende Autofahrerin. Diese konnte aufgrund des Gegenverkehrs nicht mehr ausweichen und prallte gegen das noch auf die Straße ragende Hinterrad des Traktors.

Nach dem Zusammenstoß geriet die Autofahrerin auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem weiteren Auto zusammen. An den beiden Pkw entstand laut Angaben der Polizei ein Sachschaden von rund 45.000 Euro. Der Traktor blieb offenbar unbeschädigt. (AZ)