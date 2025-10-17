Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Traktor stößt bei Haberskirch mit Auto zusammen: 45.000 Euro Schaden

Derching/Haberskirch

Traktor stößt mit Auto zusammen: 45.000 Euro Schaden

Ein Traktorfahrer übersieht beim Abbiegen zwischen Derching und Haberskirch ein Auto. Dieses prallt zusätzlich mit einem weiteren Auto zusammen.
    • |
    • |
    • |
    Zwischen Derching und Haberskirch stieß ein Traktor mit einem Auto zusammen.
    Zwischen Derching und Haberskirch stieß ein Traktor mit einem Auto zusammen. Foto: Marcus Brandt, dpa (Symbolbild)

    Am Donnerstag ist zwischen den Friedberger Ortsteilen Derching und Haberskirch ein Traktor mit einem Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, übersah der Traktorfahrer, der in Richtung Haberskirch unterwegs war, beim Abbiegen auf einen Feldweg die entgegenkommende Autofahrerin. Diese konnte aufgrund des Gegenverkehrs nicht mehr ausweichen und prallte gegen das noch auf die Straße ragende Hinterrad des Traktors.

    Nach dem Zusammenstoß geriet die Autofahrerin auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem weiteren Auto zusammen. An den beiden Pkw entstand laut Angaben der Polizei ein Sachschaden von rund 45.000 Euro. Der Traktor blieb offenbar unbeschädigt. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden