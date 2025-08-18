Seit zehn Jahren gibt es in Mering ein Trauercafé

Sektempfang am Kneippbecken, festlich gedeckte Kaffeetische unter schattigen Bäumen und leckere Kuchen vom Buffet, so wurde im Meringer Lippgarten der zehnte Geburtstag des Trauercafés gefeiert. Die Idee, Trauernde mit Menschen in ähnlicher Situation zusammenzubringen, wurde von der Meringer Hospizgruppe im landkreisweiten St. Afra Hospiz erstmals 2015 umgesetzt. Seitdem findet einmal monatlich ein Treffen statt, zu dem Menschen eingeladen sind, die den Verlust eines lieben Angehörigen gerne im Austausch mit anderen Trauernden verarbeiten wollen.

Traditionell findet das Treffen im August immer im Lippgarten statt. Das zehnjährige Bestehen stand unter dem Motto „Leichtigkeit“. Im Wind flatternde Tücher, bunte Schmetterlinge an den Zweigen, Federn in einer Schale und Seifenblasen symbolisierten das Tagesthema. Denn neben der Gelegenheit zum Austausch erhalten die Trauernden auch immer wertvolle Impulse zur Auseinandersetzung mit ihren Gefühlen. Dafür absolvierten die derzeit sieben Trauerbegleiterinnen der Meringer Hospizgruppe, die auch als Hospizbegleiterinnen im Einsatz sind, eine fundierte mehrmonatige Ausbildung.

16 Gäste folgten der Geburtstagseinladung in den Pfarrgarten. Anita Sedlmair und Marlene Schuster-Raab, beide Trauerbegleiterinnen der ersten Stunde, hielten einen kurzen Rückblick auf die vergangenen zehn Jahre. Ihre Trauerbegleiter-Ausbildung absolvierten sie 2014 in Leitershofen und das neu erworbene Wissen wurde zunächst bei Einzelbegleitungen eingesetzt. Aus der Idee der Vernetzung entstand dann das Angebot des Trauercafés, das die beiden mit weiteren Ehrenamtlichen ins Leben riefen. Zunächst traf man sich im Jugendheim des Papst-Johannes-Hauses, später dann in der Michaelsstuben. Als diese nicht mehr genutzt werden durfte, freute sich das Trauerbegleiterteam über die Möglichkeit, ins Café Schwab auszuweichen. Dort in der Backstube ist nun abgesehen von der jährlichen Weihnachtsfeier im Papst-Johannes-Haus, der beliebteste Treffpunkt.

Andere Wege während der Corona-Pandemie

Während der Coronazeit wurden verschiedene andere Wege beschritten, um die Trauernden auch trotz der Pandemiebeschränkungen nicht allein zu lassen. Anfangs besuchten fünf Teilnehmerinnen das monatliche Trauercafé, später trauten sich auch Männer in die Runde, und mittlerweile sind bis zu 18 Gäste anwesend. In der Regel moderieren zwei Trauerbegleiterinnen den Nachmittag und sind die Ansprechpartnerinnen. Unterstützt werden sie von ihrer Meringer Koordinatorin Angelika Meier und in Aichach, der Hauptgeschäftsstelle des St. Afra Hospizes, ist Manuela Lang die Trauerkoordinatorin im Hintergrund. Vieles hat sich im Laufe der Jahre verändert, aber eines bleibt. Die Treffen bieten einen geschützten Raum für Menschen in Trauer, und es dürfen alle Gefühle da sein, von Verzweiflung über Fröhlichkeit bis zu Tränen. Für jedes Trauercafé bereitet die Gruppe ein Impulsthema vor. Manchmal hat es jahreszeitlichen Bezug, es gab Märchen, das Thema Masken, es ging um Dankbarkeit oder die Frage „Was jetzt fehlt?“ und immer mal wieder werden auch Trauermodelle als Theorie aus der Trauerforschung vorgestellt. Auch das kann helfen, die eigene Achterbahn der Gefühle einzuordnen. „Wir wollen Mut machen und Wege aufzeigen, wie man wieder Anschluss ans Leben finden kann“, erklären Marlene Schuster-Raab und Anita Sedlmair.

Info: Das Trauercafé findet immer am zweiten Sonntag im Monat von 14 bis 16 Uhr statt. Das nächste Treffen ist am Sonntag, 14. September, im Café Schwab. Es ist keine Anmeldung notwendig. Wer nähere Informationen möchte, kann sich unter der Telefonnummer 08233/2149944-11 an das Meringer Hospizbüro melden.