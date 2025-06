Turnerinnen des TV Mering treten beim Gaueinzelwettkampf an

Beim Gaueinzelwettkampf im Geräteturnen weiblich bis zehn Jahre herrschte auch in diesem Jahr großer Andrang: Über 220 Turnerinnen aus dem Turngau Augsburg traten an, um sich an den vier Geräten Sprung, Reck, Balken und Boden zu messen. Der Turnverein Mering war mit 24 Athletinnen vertreten und zeichnete gleichzeitig für die Ausrichtung des Wettkampfs in der Eduard-Ettensberger-Halle verantwortlich.

In der jüngsten Altersklasse (Jahrgang 2018) gingen drei Turnerinnen des TV Mering an den Start. Amelie Schnizer, die erst seit kurzem im Verein trainiert, überzeugte mit sauberen Übungen und erreichte Platz 25. Sophia Pestel belegte Rang 19, während Julia Ruf bei ihrem ersten Wettkampf Platz zwölf belegte.

Im Jahrgang 2017, mit insgesamt 55 Starterinnen, sammelten viele Meringer Mädchen erste Wettkampferfahrung. Rosalie Bunk (Platz 37), Ella Hahn (Platz 39), Antonia Dieke (Platz 45), Ella Fichtl (Platz 48) und Magdalena Räthel (Platz 51) meisterten ihren Auftritt mit viel Engagement.

Die größte Gruppe stellte der Jahrgang 2016 mit 67 Teilnehmerinnen. Hier präsentierten sich Annie Streczynski (Platz 24) und Fenja Müller (Platz 27) aus Meringer Sicht am besten. Annie überzeugte dabei mit dem zweitbesten Sprung ihrer Altersklasse. Nora Eifert wurde 32., Anna Vötter 36., Marina Vötter 47. und Kira Kwiotek 62.

Im stark besetzten Jahrgang 2015 (63 Teilnehmerinnen) feierte der TV Mering seine besten Platzierungen des Tages. Luisa Sailer erreichte den achten Platz – sie zeigte zum ersten Mal einen Handstützüberschlag über den Sprungtisch und erzielte dort die viertbeste Wertung. Auch am Balken überzeugte sie mit der drittbesten Note.

Mara Nicklisch belegte den 13. Platz und konnte sich über ihre Leistung sichtlich freuen. Lara Calinovici wurde 21., Arina Gerber 30., Viktoria Keckeis 35., Lena Kisselmann 39., Amelie Kisselmann 42., Sofie Menter 44. und Theresa Keller 49. Besonders bemerkenswert war Viktorias Handstützüberschlag, den sie erstmals am Wettkampf zeigte und mit dem sie sich am Sprunggerät die sechstbeste Wertung sicherte.

Turnerinnen und Trainerinnen des TV Mering blicken nun gespannt auf die nächsten Herausforderungen: Im Juli stehen die Vereinsmeisterschaften sowie der Gaumannschaftswettkampf an. (AZ)