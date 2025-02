U18-Wahl im Landkreis läuft: Das sind die Wahllokale

Bis Freitagabend läuft die U18-Wahl im Landkreis Aichach-Friedberg noch. In der Mehrzweckhalle in Eurasburg und beim Kreisjugendring in Aichach konnten Jugendliche bereits ihre Stimme abgeben. In den anderen Wahllokalen ist das noch bis Ende der Woche möglich. Bei der U18-Wahl können junge Menschen wählen, die bei der Bundestagswahl am 23. Februar noch nicht berechtigt sind.

Zu den bestehenden Wahllokalen im Wittelsbacher Land ist noch ein weiteres hinzugekommen. Am Mittwoch können Jugendliche zwischen 15 und 20.30 Uhr im Jugendtreff in Kissing (Bürgermeister-Wohlmuth-Straße 2) ihre Stimme abgeben. Die U18-Wahl findet dieses Jahr erstmals im Landkreis Aichach-Friedberg statt. In anderen Landkreisen gibt es die U18-Wahl schon länger.

Organisiert wird sie im Wittelsbacher Land vom Kreisjugendring Aichach-Friedberg. Es muss vor Ort gewählt werden, Briefwahl ist nicht möglich. Anders als bei der Bundestagswahl können Jugendliche bei der U18-Wahl nur eine Partei wählen, keinen Direktkandidaten. (jly)

U18-Wahl im Landkreis Aichach-Friedberg: In diesen Wahllokalen können Jugendliche wählen

Jugendzentrum Friedberg, Aichacher Straße 5a, am 12. und 13. Februar von 15 bis 18 Uhr

Jugendzentrum Dasing, Bahnhofstraße 4, am 12. Februar von 14 bis 18 Uhr

Jugendtreff Kissing, Bürgermeister-Wohlmuth-Straße 2, am 12. Februar zwischen 15 und 20.30 Uhr

Jugendzentrum Aichach, Flurstraße 3-5, am 12. Februar von 15 bis 20 Uhr

Malteser Aichach, Werlbergerstraße 3-5, am 13. und 14. Februar von 13 bis 17 Uhr