Zu Besuch bei Uhrmacher Sanders: Seine Stücke sind auf dem Altstadtfest heiß begehrt 

In der kleinen Werkstatt des Uhrmachers Dieter Sanders in Lechhausen steht die Zeit niemals still. Ein Klicken hier, ein leises Einrasten oder ein feines Glockenläuten aus der anderen Ecke des Raumes da. Auf Werkbänken liegen Utensilien aus Messing und Silber. Minimalistische Schraubenzieher und hochwertig verzierte Ziffernblätter säumen den Arbeitsplatz. Dort erstellt Sanders Spezialanfertigungen für das Friedberger Altstadtfest, die jedes Mal heiß begehrt sind: seine legendären Bierzähler zum Beispiel. Auch dieses Jahr hat er eine besondere Idee.

Johannes Kiser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Altstadtfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis