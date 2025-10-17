Ein Kindheitstraum auf Rädern: Dieses „Knight Rider“-Auto spricht sogar

Schon aufgrund des ikonischen roten LED-Lauflichts an der Front des tiefschwarzen Pontiac Firebird Trans-Am erkennen Fans von „Knight Rider“: Das Auto von Sonja Schmid aus Merching ist eine Hommage an Fahrzeug K.I.T.T., welches neben David Hasselhoff die Hauptrolle in der TV-Serie „Knight Rider“ gespielt hat. Die Verblüffung wird noch größer, wenn Passanten nah am Auto vorbeigehen, denn dann beginnt der Wagen zu sprechen – mit der deutschen Original-Synchronstimme, die Kinder der 80er-Jahre noch deutlich in Erinnerung haben.

Der Trick dahinter: In der Stoßstange ist unsichtbar ein Bewegungsmelder verbaut. Geht jemand vorbei, macht K.I.T.T. einen flotten Spruch, der neugierige Bewunderer des Fahrzeugs ebenso beeindruckt wie amüsiert. Was genau das Auto sagt, wird per Zufallsprinzip gesteuert. Möglich macht das eine SD-Karte, die mit Zitaten aus der Serie gefüttert wurde.

„Ich war als Kind schon ‚Knight Rider‘-Fan“, da brauchte mir keiner mit Puppen kommen“, erzählt Sonja Schmid. „Seit damals wollte ich meinen eigenen K.I.T.T.“, sagt sie. Diesen Traum erfüllte sich die 42-Jährige 2022. Sechs Monate arbeitete sie mit ihrem Partner Paul Grundler an der Umwandlung des Pontiac Firebird Trans-Am in das filmreife Mobil – inklusive Umlackierung, denn der Wagen war ursprünglich silbern. Das Baujahr 1982 entspricht genau dem Jahr der Erstausstrahlung der ersten Folgen der Serie in den USA. In Deutschland kam „Knight Rider“ erst ab 1985 im Fernsehen.

Nicht nur in den rotleuchtenden LED-Scanner unter der Motorhaube und die Sprachfähigkeit des Autos hat Sonja Schmid gemeinsam mit ihrem Freund viel Zeit investiert: Auch das Cockpit sieht 1:1 aus, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Allerlei blinkende futuristische Displays zeigen, wie sich die Filmemacher Anfang der 1980er Jahre die Zukunft vorgestellt haben. Sogar das markante Lenkrad, welches wie ein Flugzeug-Steuerhorn aussieht, ist vorhanden. Letzteres allerdings nur, wenn der Wagen auf einem Auto-Treffen zur Präsentation steht, denn die Film-Replik des Steuers hat keine TÜV-Zulassung und muss vor einer Fahrt mit wenigen Handgriffen wieder durch das Original-Pontiac-Lenkrad ausgetauscht werden. Das gesamte Umbau-Projekt wurde vom TÜV begleitet, weil Sonja Schmid sicher gehen wollte, dass ihr Traumauto straßentauglich bleibt.

Das Auto K.I.T.T. aus der Serie „Knight Rider" zu fahren – davon träumte Sonja Schmid aus Merching schon seit ihrer Kindheit. Der Nachbau wurde mit viel Liebe zum Detail umgesetzt – inklusive des originalgetreuen Cockpits. Foto: Michael Eichhammer

„Um den Wagen in K.I.T.T. zu verwandeln, mussten wir den Trans-Am quasi in alle Einzelteile zerlegen“, berichtet Schmid. „Das Aufwendigste war, die Frontstoßstange anzupassen“, erinnert sich Grundler, der als Lkw-Mechaniker arbeitet. Auch die Scheinwerfer sind – genau wie in der Serie – nicht so wie der Wagen ab Werk hergestellt wurde, sondern wurden modifiziert. „Jetzt ist der Wagen detailgetreu bis ins letzte Detail“, sagt Schmid. Airbags sucht man ebenso vergebens wie ABS und andere moderne Sicherheitsfeatures. Bei einem Fahrzeug mit H-Kennzeichen ist ein Nachrüsten nicht nötig, da Oldtimer im Originalzustand gefahren werden dürfen. Immerhin eine Servolenkung ist an Bord. „In der Hinsicht waren uns die Amis voraus“, sagt Grundler.

Als Alltagsauto wäre Sonja Schmid das „Knight Rider“-Mobil zu schade. Für die täglichen Dinge fährt sie daher einen Opel Corsa. Wenn das Wetter mitspielt, besucht das Paar mit ihrem K.I.T.T.-Nachbau gern Oldtimer- und US-Car-Treffen in ganz Bayern. Dort zeigt sich immer wieder: Sonja Schmid ist bei weitem nicht der einzige junggebliebene Kindskopf, wenn es um die Liebe zu K.I.T.T. geht. „Leute in meinem Alter werden wieder zum Kind, wenn sie mein Auto sehen“, sagt sie. „Manche bekommen Freudentränen und rufen: ‚Oh, der Held meiner Jugend!‘“, berichtet Schmid.

Die Höchstgeschwindigkeit des 165 PS starken Fahrzeugs liegt zwar bei 195 km/h, „aber das interessiert Liebhaber nicht“, sagt Grundler. „So ein Auto fährst du höchstens mit 120 Kilometern pro Stunde.“ Befragt nach ihren Hobbys, sagen die beiden: „Autos. Wir haben mehrere Fahrzeuge älterer Baujahre, da hat man immer viel zu tun.“ Nicht nur die Liebe für Fahrzeuge haben die beiden gemeinsam: Ihre Lovestory begann bereits als Sonja Schmid 16 Jahre alt war und wurde nach langer Pause 2012 fortgesetzt. Seine Jugendliebe vergisst man eben nie – egal ob auf vier Rädern oder auf zwei Beinen.

Info: In einer neuen Serie stellen wir besondere Fahrzeuge und ihre Besitzer in der Region vor. Fahrräder, Motorräder, Autos, kleine Busse, Traktoren, Lastwagen – jede Art von Gefährt findet hier Platz.

Steckbrief Fahrzeugtyp: Pontiac Firebird Trans-Am Crossfire Injection

Baujahr: 1982

Leistung: 165 PS

Höchstgeschwindigkeit: 195 km/h



Halter: Sonja Schmid

Wohnort: Merching

Alter: 42

Beruf: Auftragsannahme bei einer Baufirma in Gersthofen