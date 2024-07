Umstrittener Wolfsgruß: Friedberger Boxer wird nach Post angefeindet

Das Foto ist etwa zwei Jahre alt. Auf seinen Kanälen in den Sozialen Medien hat er es aber erst vor Kurzem gepostet. Fatih Dübüs hat es noch auf seinem Telefon gespeichert, neben den Aufnahmen von seinem täglichen Training, neben Videos seiner Kinderboxstunden, Bildern seiner Familie. Darauf zu sehen: Der Friedberger Boxer selbst, im Ring, die Arme ausgestreckt, Siegerpose. Die eine Hand wird von der des Ringrichters nach oben gehalten, die andere, unter dem Gelenkschonern kaum zu erkennen, formt mit nach oben gereckten Fingern einen Gruß. Den der Grauen Wölfe. Eine Geste, die dieser Tage ganz Europa beschäftigt, eine, die dem türkischen Fußball-Nationalspieler Merih Demiral eine Sperre der UEFA einbrachte – und eine, die Fatih Dübüs heute in dieser Form nicht mehr machen würde.

Es ist Morgen, Dübüs sitzt an einem Tisch am Augsburger Königsplatz, die Beine so weit ausgestreckt, dass seine weißen Sneaker schon auf der anderen Seite hervorlugen. Entspannt. Das Training fällt heute aus. Er hat Zeit. Zeit, über Dinge zu sprechen, die ihm wichtig sind, Dinge, die in der Welt eines Profiboxers seiner Meinung nach aber nichts zu suchen haben. Zum Beispiel Politik.

Nach Wolfsgruß: Friedberger Boxer erklärt sich

Denn die ist bei dieser Europameisterschaft in Deutschland omnipräsent, ob in Form von Staatschefs auf den Stadiontribünen oder Geschichten von ukrainischen Profis, die ein Kontinentalturnier bestreiten, während ihre Landsmänner an der Front kämpfen. Die Politik ist spürbar – und wegen der eingangs erwähnten Geste mehr denn je im Gespräch. Für viele Türken symbolisiert der Wolfgruß den Nationalstolz ihrem Land gegenüber, für den deutschen Verfassungsschutz steht sie für eine radikale, antisemitische, antikurdische Weltanschauung.

Der Friedberger nimmt einen Schluck aus seinem Glas. Der Tee darin dürfte längst kalt sein, so lange hat der Profisportler am Stück geredet. Er ist in Friedberg geboren und aufgewachsen, lebt in dritter Generation im Wittelsbacher Land, macht keinen Unterschied zwischen seinen deutschen und seinen türkischen Freunden. Und trotzdem zeigte er 2022 den Gruß der „Grauen Wölfe“, eine Vereinigung türkischer Nationalisten – und in Deutschland mit etwa 12000 Mitgliedern die größte rechtsextreme Gruppierung. „Ich wollte nur zeigen, dass ich stolzer Türke bin, ebenso wie ich stolzer Deutscher bin“, sagt Dübüs. Er brenne für beide Länder, habe weder Hass noch Feindbilder in sich.

Fatih Dübüs würde den Wolfsgruß heute nicht mehr machen

Es komme immer auf den Zusammenhang an. „In einer Gruppe von Kurden würde ich den Gruß nicht zeigen, ich will niemanden verletzen.“ Es sei ein Zeichen der Verbundenheit zur zweiten Heimat, ein Symbol der Verständigung, nicht der Entfremdung. Tatsächlich hatte der Wolf einst im Nahen Osten den tapferen Krieger symbolisiert. „Ich würde die Geste heute nicht mehr so machen“, so Dübüs, der heute einen anderen Blick auf die Thematik hat.

Der Friedberger ist besorgt, das merkt man. Besorgt, dass die Stimmung im Land kippt, dass ein Sportereignis, das für Euphorie und Freundschaft sorgen sollte, ein Land spaltet. „Ich wurde nie rassistisch beleidigt“, sagt der Friedberger. In diesen Tagen habe er jedoch zahlreiche Nachrichten bekommen, warum er ein Bild ins Netz stelle, das offen Hass proklamiert, weshalb er gegen Kurden sei. „Ich verstehe, woher diese Worte kommen“, sagt Dübüs. „Aber sie machen mich trotzdem traurig.“ Vor allem deshalb, weil er die allgemeine Stimmung als immer feindseliger wahrnehme – gerade dann, wenn die Türkei ein Spiel gewinnt. „Ich verstehe nicht, wieso sich die Türken nicht für die Deutschen und die Deutschen nicht für die Türken freuen können. Wir bewohnen dasselbe Land, stehen für dieselben Werte.“ Wie leicht diese ins Wanken geraten können, bekam Dübüs nach der Veröffentlichung des umstrittenen Wolfgrußes selbst zu spüren.