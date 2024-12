Nach Weihnachten steigt der Umsatz in Geschäften

Viele Menschen schwankten dieses Jahr zwischen vorweihnachtlicher Kauflust und einem selbst auferlegten Sparkurs, was laut Handelsverband Deutschland an der schwierigen Lage in der Ukraine, dem Nahostkonflikt und der wirtschaftlichen Situation liegt. Deshalb spielt mal wieder die Zeit nach dem großen Fest eine gewichtige Rolle für die Ladenbesitzer. Viele erhoffen sich nochmals einen Schub, vor allem durch den über die Feiertage angeschwollenen Geldbeutel des Verbrauchers. Eines steht in jedem Falle fest: Der Zeitraum nach Weihnachten gehört im Einzelhandel zu den stressigsten des ganzen Jahres, was auch in Friedberg nicht anders ist.

Sport Förg in Friedberg: „27. Dezember ist der Umsatztag des Jahres“

Benedikt Herz, Filialleiter von Sport Förg in Friedberg, sieht den kommenden Tagen mit Gutscheineinlösungen und Umtauschflut entspannt entgegen, da diese Zeit sehr wichtig sei für das Geschäft und sich der Mehraufwand letztendlich lohne. Gerade der 27. Dezember nehme eine wichtige Position ein: „An diesem Tag geht es bei uns immer richtig ab. Oft wird vermutet, dass hier nur umgetauscht wird, das ist in unserem Fall aber anders. Ich nenne diesen Tag Umsatz- und nicht Umtauschtag, weil die Leute einfach willig sind, ihr geschenktes Geld wieder auszugeben“, so Herz.

Und beim Verkauf und Einlösen von Gutscheinen ist der Sportausstatter ebenfalls zufrieden. Laut Herz ist das Präsent „Gutschein“ nach wie vor ein sehr beliebtes und für den Einzelhandel ein sehr dankbares. Da macht es auch nichts aus, dass die Gutschriften geballt an einigen Tagen eingelöst werden: „Im Endeffekt haben wir ja das Geld schon in der Tasche und wir kommen mit dem erhöhten Andrang super klar. Viele Wertmarken liegen bei etwa 50 Euro und sind recht schnell ausgegeben“, erklärt der Filialleiter. Und auch beim Thema Umtauschware bleibt Herz unaufgeregt. Meistens werde nur ausgewechselt und nicht zurückgegeben.

Friedberger Wäschegeschäft Sinn und Seide profitiert von Ladenschließungen

Dass sich der Einzelhandel im Konkurrenzkampf mit dem Onlinevertrieb schwertut, ist kein Geheimnis. Der Wäschespezialist Sinn und Seide in der Altstadt hingegen profitiert heuer von Schließungen anderer Läden, da laut Teilinhaberin Ulrike Wenger die Kundschaft Wert auf persönliche Beratung legt: „Wir können uns nicht beschweren, durch das diesjährige Fehlen anderer Spezialgeschäfte in Augsburg und Umgebung kommen mehr Leute zu uns“, sagt Wenger und erklärt weiter, dass auch der Umtausch von Unterwäsche bei ihr kein Problem darstelle, da durch gute Beratung meist schon im Voraus alles passe und es selten böse Überraschungen gebe.

Trotzdem habe sie für die Tage nach Weihnachten die Personaldecke aufgestockt und doppelt besetzt. Denn auch bei Sinn und Seide sind viele Geschenke in Form von Gutscheinen über die Ladentheke gegangen, welche nun ausgegeben werden möchten. „Die Beträge liegen da meistens zwischen 50 und 150 Euro. Manchmal ist auch mal einer mit 500 Euro dabei“, so die Unternehmerin.