Fasching 2025: Das ist im Landkreis Aichach-Friedberg alles geboten

Die Paartalia lädt an den Freitagen, 24. Januar, 7. und 21. Februar, jeweils ab 19.30 Uhr zu ihren

Showabenden

in die TSV-Halle in Aichach ein. Außerdem findet am Samstag, 1. März, 13.30 bis 17 Uhr das

bunte Faschingstreiben

auf dem oberen Stadtplatz in Aichach statt.