Unbekannte Person stiehlt zwischen Asbach und Holzburg Ventile von Rückezugmaschine

Ried

Unbekannter stiehlt Reifenventile von Maschine für Holzarbeiten

Die Polizeiinspektion Friedberg bitte um Hinweise: Zwischen den Rieder Ortsteilen Asbach und Holzburg hat eine unbekannte Person eine landwirtschaftliche Maschine beschädigt.
    Die Polizei sucht nach der Person, die Ventile von einer landwirtschaftlichen Maschine gestohlen hat.
    Die Polizei sucht nach der Person, die Ventile von einer landwirtschaftlichen Maschine gestohlen hat. Foto: Julian Stratenschulte, dpa (Symbolbild)

    Zwischen Samstag und Mittwoch hat ein unbekannter Täter die Ventile einer auf dem Gemeindegebiet von Ried geparkten Rückezugmaschine gestohlen. Der Besitzer hatte das für Holzarbeiten benötigte Gerät in dieser Zeit an der Straße zwischen Asbach und Holzburg am Waldrand abgestellt. Als er wieder dort hinkam, musste er feststellen, dass auf der dem Wald zugewandten Seite des Fahrzeugs drei Ventile an den Reifen fehlten. Dadurch verloren die Reifen Luft und die Maschine wurde unbenutzbar, es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Die Polizeiinspektion Friedberg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)

