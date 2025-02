Unbekannte sprengen Geldautomaten: Die Tätergruppierung ist bayernweit aktiv

Die Sparda-Bank in Augsburg kann am Mittwoch noch nicht sagen, ob es wieder einen Geldautomaten an der Ohmstraße in Mering geben wird. Eine Sprecherin des Geldinstituts verweist auf die aktuellen Ermittlungen des Bayerischen Landeskriminalamtes (BLKA). Auch zur Höhe des geraubten Bargelds und des entstandenen Schadens gibt es keine weiteren Angaben. In der Nacht zum vergangenen Freitag sprengten Unbekannte den Geldautomaten, der sich direkt an einem Lebensmittelmarkt befindet, in die Luft. Dabei wurde auch die Gebäudewand beschädigt. Der Schaden wurde zwischen 100.000 und 300.000 Euro geschätzt.

