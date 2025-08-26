Unbekannter beschädigt einen geparkten Kleintransporter

Am Montagmorgen ist in Mering ein geparkter Kleintransporter angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, stand das Fahrzeug von 7.30 bis 8.15 Uhr in der Hermann-Löns-Straße. In dieser Zeit wurde die linke Seite des Kleintransporters beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne den Schaden zu melden. Der Sachschaden liegt nach Angaben der Polizei bei rund 5000 Euro. Mögliche Zeugen können sich unter 0821/323-1710 melden. (AZ)
Mering
