Mering

Unbekannter beschädigt einen geparkten Kleintransporter

In Mering wird am Montagmorgen ein Kleintransporter in der Hermann-Löns-Straße angefahren. Der Sachschaden liegt laut Polizei bei rund 5000 Euro.
    In Mering wurde ein geparkter Kleintransporter beschädigt.
    In Mering wurde ein geparkter Kleintransporter beschädigt. Foto: Jan Woitas, dpa (Symbolbild)

    Am Montagmorgen ist in Mering ein geparkter Kleintransporter angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, stand das Fahrzeug von 7.30 bis 8.15 Uhr in der Hermann-Löns-Straße. In dieser Zeit wurde die linke Seite des Kleintransporters beschädigt. Der Unfallverursacher fuhr weiter, ohne den Schaden zu melden. Der Sachschaden liegt nach Angaben der Polizei bei rund 5000 Euro. Mögliche Zeugen können sich unter 0821/323-1710 melden. (AZ)

