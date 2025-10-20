Unbekannter beschädigt geparkten Transporter und flieht vom Unfallort

Icon Menü
Am Samstag wird ein geparktes Auto vor einem Supermarkt in Derching beschädigt. Der Schadensverursacher flieht vom Unfallort und ist noch unbekannt.
    Am Samstag wurde ein geparktes Auto vor einem Supermarkt in Derching beschädigt.
    Am Samstag wurde ein geparktes Auto vor einem Supermarkt in Derching beschädigt. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    Am Samstag ist in Derching ein parkender Transporter beschädigt worden. Das Auto stand am frühen Nachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Winterbruckenweg. Ein Unbekannter verursachte eine Delle an der rechten Seite des Wagens. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 0821/323-1710. (AZ)

