Unbekannter beschädigt geparkten Transporter und flieht vom Unfallort

Am Samstag ist in Derching ein parkender Transporter beschädigt worden. Das Auto stand am frühen Nachmittag auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Winterbruckenweg. Ein Unbekannter verursachte eine Delle an der rechten Seite des Wagens. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 0821/323-1710. (AZ)

