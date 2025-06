Unbekannter beschmiert Unterführung bei Dasing mit Graffiti

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat ein Unbekannter die Wand an der Unterführung der A8 bei Wessiszell mit Graffiti beschmiert. Gegen 0.40 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis, dass es sich um einen jugendlichen Täter handle. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-1710 zu melden. (AZ)

