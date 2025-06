Unbekannter bricht in Einfamilienhaus in Dasing ein

Am Donnerstag ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Paarstraße in Dasing eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, verschaffte sich der Täter zwischen 11.30 und 13. Uhr gewaltsam Zutritt. Ob es ein oder mehrere Täter waren, ist noch unklar. Offen ist aktuell noch, ob etwas gestohlen wurde. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter 0821/323-3821 zu melden. (AZ)

